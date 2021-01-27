В шаге от смерти: звезды, которые чуть не погибли в ДТП

Украинские звезды рассказали о страшных авариях в своей жизни

Жизнь непредсказуема и никто не знает, когда именно она оборвется. Герои нашей подборки с ужасом вспоминают моменты, как чуть не попрощались с жизнью во время поездки на автомобиле. Звезды рассказали программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" о страшных ДТП, в которые они попадали.

Женя Кот

Женя Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

В 19 лет поездка на мотоцикле для танцора Жени Кота могла закончиться трагически. Виной всему была большая скорость. Победитель "Танців з зірками" получил многочисленные травмы.

"Я выбил кисти, локти и всю спину полностью счесал. На икре разрез был. Ключицы и колено выбиты. Все болело", – вспомнил Евгений Кот во время интервью программе "Зірковий шлях".

После такой аварии танцор десять лет не садился на мотоцикл.

Наталья Фалион

Cолистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

ДТП было и в жизни солистки "Лисапетного батальона" Натальи Фалион. Это случилось десять лет назад, когда артистка ехала домой после выступления. Была зима и гололед. Водитель автомобиля не справился с управлением и машину занесло. Тогда в аварии певица отделалась синяками.

Кристина Горняк

Нотариус Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Супруга ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимира Остапчука Кристина Горняк попала в страшную аварию на первом курсе университета. Водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, в которой была девушка. Тогда травмы на два месяца приковали жену Остапчука к постели. Родители забрали Кристину из больницы и ухаживали за ней дома.

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"Мне все обустроили дома. Я лежала ровно на доске без подушек, ела из трубочки", – рассказала девушка.

Последствия той аварий до сих пор сказываются на здоровье Кристины. Например, она не может поднимать тяжести.

Арам Арзуманян

Арам Арзуманян / Фото: instagram.com/aram_dad

В 23 года жизнь актера Арама Арзуманяна едва не оборвалась из-за страшной аварии. Они с друзьями ехали на машине, и водитель не справился с управлением. Арам получил множество травм, пережил операцию, полгода лежал дома. В этой аварии погиб друг актера.

Валерий Харчишин

Валерий Харчишин / Фото: пресс-служба НЛО TV

13 лет назад в аварии чуть не погиб лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Певец спешил в роддом к жене, которая за несколько дней до трагедии родила сына. Артист заснул за рулем и врезался в дерево.

"У меня с ногами были проблемы и руками, травма головы, разорван живот, почка", – вспомнил полученные травмы Харчишин.

Теперь лидер группы "Друга ріка" не садится сонным за руль.

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