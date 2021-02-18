Ровер Perseverance приземлился на Марсе: первое фото после посадки

Американский марсоход Perseverance успешно приземлился на Марсе. Посадка длилась более полутора часов.

На странице ровера в Twitter опубликовали первое фото, сделанное им после приземления на Красной планете:

В дальнейшем на этой странице планируют публиковать новости, связанные с миссией Perseverance. Ему предстоит собрать образцы камней и марсианского воздуха, дальнейший анализ которых позволит создать скафандры для будущих колонизаторов Красной планеты

Реклама

Стыковка с поверхностью Марса происходила автоматически. Ее прозвали "семью минутами ужаса", потому что именно это стало ключевым моментом для всей миссии. Ровер приземлился, как и планировалось, в кратере Езеро в северном полушарии Красной планеты.

"Эта потрясающая команда справилась со всеми невзгодами и проблемами при посадке марсохода на Марс, а также с проблемами, связанными с COVID", – сказал исполняющий обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Стив Юрчик, поздравляя всех причастных к случившемуся.

Напомним, ранее на этой неделе космический зонд "Аль-Амаль" первой марсианской миссии ОАЭ передал на Землю первое изображение, снятое им с орбиты Марса.