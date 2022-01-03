Убийство на дискотеке и как пострадали украинцы в Египте: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 03.01.2022

В сегодняшнем выпуске:

Устрашающие выяснения отношений на дискотеке. За что женщина в Николаевской области ударила односельчанина ножом в живот?

Съесть вареники и выжить. Что продают под видом колбасы и реально ли найти качественный продукт – колбасный эксперимент Сегодня.

Убегали, а она догнала. Как украинцев на теплых египетских курортах накрыла неожиданная стихия с градом.

Не лыжами единственными. Как можно отдохнуть в Карпатах и чем полезны тамошние минеральные воды?

Реклама

Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua . Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.

В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.