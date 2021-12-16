Почему Киев идет под землю и какое преступление совершил самый молодой пожизненно заключенный: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 16.12.2021

В сегодняшнем выпуске:

Самый молодой пожизненно заключенный! За убийство соседей в тюрьму отправили 21-летнего парня. Почему совершил страшное преступление?

Когда потолок – как решето. Что делать, если крыша течет, а коммунальщикам это безразлично?

Чтобы и тепло, и не за все деньги мира! Журналисты Сегодня проверили, какая зимняя одежда действительно зимняя.

Только залатали, как опять прорвало. Почему Киев уходит под землю?

Скоро на всех корпоративах страны. Как чиновники Криворожского райсовета прославились в сети.

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Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua. Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.