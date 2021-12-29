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Сколько украинцы готовы выложить за праздничный стол и почему Арнольд Шварценеггер 10 лет не мог расторгнуть брак: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 29.12.2021

Алексей Росовецкий
29 декабря, 19:00
Актуальные новости и главные события дня

В сегодняшнем выпуске:

  • Новогоднее застолье: сколько украинцы готовы выложить за праздничный стол? Мы расспросили!
  • Испорченный отдых! В Египте украинские туристы с детьми остались на улице! Почему и где ночевали?
  • Пора загадывать желание! Как это делать, чтобы все обязательно исполнилось?
  • Терминатор – холостяк! Арнольд Шварценеггер расстался с женой. Почему 10 лет не могли расторгнуть брак?
  • Когда душа стремится к празднику уже и сейчас. В Днепре водитель устроил фейерверк прямо из машины!

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Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua. Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.

В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.