Некролог. "Он был национальным достоянием". Памяти Кристофера Пламмера

В Коннектикуте на 91-м году жизни скончался Кристофер Пламмер – американский актер канадского происхождения, которого The Hollywood Reporter назвал "национальным достоянием".

По фильмографиям великих мастеров кино можно изучать историю кинематографа – впрочем, историю ХХ века тоже. Судите сами: Пламмер родился в 1929 году, через год после выхода на экраны первой звуковой картины, в разгар ожесточенных споров о звуке в кинематографе. А в одной из последних киноработ, триллере Риддли Скотта "Все деньги мира", он заменил на съемочной площадке Кевина Спейси, который стал одним из первых объектов травли идеологов движения #mee_too.

Не такой радикальный переворот в мире кинематографа, как появление звука, но #mee_too ощутимо изменили моральный климат в Голливуде за последние несколько лет.

Как все великие кинозвезды старой школы, начинал в театре. Первый большой успех – в одном из самых знаменитых мюзиклов "золотой эпохи" Голливуда "Звуки музыки", где Пламмер делил площадку с самой Джули Эндрюс. Правда, сам актер недолюбливал этот фильм.

Вместе с Майклом Кейном, Лоуренсом Оливье и Иеном Макшейном снялся в одном из величайших фильмов о военных летчиках "Битва за Британию" (через несколько лет Джордж Лукас процитирует сцены воздушных боев из "Битвы за Британию" в своих "Звездных войнах").

В "Возвращении Розовой пантеры" сдержанная самоирония Пламмера эффектно оттеняла эксцентрику Питера Селлерса, одного из лучших комиков шестидесятых-семидесятых.

Реклама

Он играл фельдмаршала Веллингтона в самой пафосной копродукции времен "холодной войны" – итало-советском "Ватерлоо" Сергея Бондарчука.

Не упустил возможности поработать с одним из наиболее своеобразных представителей американских "независимых" режиссеров (которые в девяностых стали частью мейнстрима) Терри Гиллиамом. Причем дважды – в "12 обезьянах" и "Воображариуме доктора Парнассуса", и каждый из этих фильмов стал событием.

Кроме Гиллиама, он работал с Анатолем Литваком (к слову, уроженцем Киева), Франко Дзефирелли, Джоном Бурманом, Спайком Ли, Майком Николсом, Атомом Эгояном, Терренсом Маликом.

Последний фильм с участием Пламмера, иронический детектив "Достать ножи", с большим успехом прошел в прокате два года назад. Пламмеру на момент съемок было 88 лет, но его работе – вдохновенной, наполненной молодой энергией, можно было только позавидовать.

И тот факт, что Пламмер получил своего единственного "Оскара" только в 2012 году, характеризует, в первую очередь, конъюнктурную суть премии, а не художественные достижения актера.

"Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Человек с великолепными старомодными манерами, самоуничижительным юмором и особой музыкой речи. Своим искусством и человечностью он тронул наши сердца, и о его жизни будут помнить многие поколения. Он навсегда останется с нами", – заявил давний друг и менеджер Пламмера на протяжении 46 лет Лу Питт.