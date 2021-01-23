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Некролог. Восемь жен, "Эмми" и заморозка тела: чем запомнился Ларри Кинг

23 января, 16:38

Инна Петрова

Американский телеведущий умер после заражения коронавирусом

Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет после того, как заразился коронавирусом. Его шоу занесено в книгу рекордов Гиннесса, у него есть звезда на "Аллее славы", и именно Кингу в 2000 году Путин сказал знаменитую фразу "она утонула".

Телеведущий Ларри Кинг / Фото: Getty Images

Ларри Кинг: биография

Будущий самый известный телеведущий США вырос в Бруклине. Ларри родился в еврейской семье эмигрантов из Австрии и Беларуси. Он с трудом закончил школу, а в колледж и вовсе не поступил.

Его карьера началась на радио, где работал уборщиком, но по счастливой случайности ему удалось выйти в эфир.

Ларри Кинг / Фото: Getty Images

Именно на радиостанции Ларри Кинг запустил свое первое ночное шоу, куда приглашал гостей, а вскоре перебрался на канал CNN.

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За время своей карьеры Ларри Кинг провел более 60 тысяч интервью. Он общался с мировыми звездами и политиками, в числе которых были Дональд Трамп, Билл Клинтон и Владимир Путин.

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Последний, кстати, в 2000 году ответил на вопрос Ларри Кинга о катастрофе атомной подводной лодки "Курск", сказав знаменитую фразу "она утонула".

Интересные факты из жизни Ларри Кинга

Ларри Кинг / Фото: Getty Images

Личная жизнь Ларри Кинга

Ларри Кинг восемь раз заключал брак и восемь раз разводился. Впервые он женился, когда ему было 19 лет. Первой женой Ларри стала сокурсница.

Далее он был женат на Аннет Кайе, родившей ему сына, затем на модели "Playboy" Алин Акинс, с которой, кстати, шел под венец дважды.

Ларри Кинг и его супруга Шон / Фото: Getty Images

Супругами телеведущего также были учительница, бизнесвумен и актриса. Последний брак Ларри с актрисой и телеведущей Шон Кинг продлился 22 года. Они развелись в 2019-м.

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телеведущий Ларри Кинг

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