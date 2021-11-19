5 литров на один БТР: армию на Донбассе оставили без топлива

/ Фото: Facebook

Организация поставок топлива в Министерстве обороны в цифрах по данным Прозорро.

Когда я узнал, что в одной из наших бригад для маневров на полигоне перед выходом на фронт выдали для бронемашин по 5 (пять) литров топлива, я вначале не поверил своим ушам – ведь это только на прогрев двигателя хватит один раз. Но оказалось, все верно, топливо экономят даже в ущерб боевой подготовке.

Реклама

А почему экономят? А потому что топливо закупается так. На 28 октября заключено договоров только на 19% от плановых объемов закупок. Все остальное – в процессе переговоров, либо отменено, либо неуспешно. И это в конце года! При этом нет графика выполнения заключенных контрактов – там ведь еще и сроки исполнения, это не значит, что эти 19% поступили на базы.

Вот так работал почти два года министр обороны Андрей Таран и его заместитель по закупкам Халимон, по которому сейчас ДБР открыла дело за коррупцию.

Статус закупок топлива – инфографика