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Почему Африка так важна для мировой экономики

30 марта, 12:45

Африка – это один из последних резервов роста для текущей мировой экономической модели. Богатая ресурсами, технологически отсталая часть мира, развитие которой может стать драйвером, который вытащит мировую экономику и позволит на некоторое время преодолеть затяжной кризисный период.

Существует разная Африка. Многие страны континента после освобождения от колониализма погрязли в пучине междоусобных гражданских войн, клановых противостояний и стали полем битвы корпораций за ресурсы. Нужно понимать, что различия в экономическом, социальном, культурном развитии порою кажутся расстоянием в века.

Одно из наиболее развитых государств континента, один из членов БРИКС, ЮАР переживает не лучшие моменты в своем экономическом развитии. До предела обострились противоречия между коренным населением и бурами. Достаточно красноречиво ситуация отражается на примере Йоханнесбурга, где многие бывшие бизнес-центры стали обиталищем многочисленных, пришедших в город жителей окрестностей.

Руанда – одна из самых быстрорастущих в экономическом аспекте стран региона. Наша компания реализовала здесь один из проектов направления Smart City в г. Кигали, столице Руанды.

В Мозамбик вместе с обнаружением серьезных залежей полезных ископаемых пришли боевики ИГ. Как не вспомнить в этой связи реплику Збигнева Бжезинского из его книги Великая шахматная доска: "Нет никакого исламского фундаментализма – есть только нефть и газ".

Мятежный мозамбикский регион уже привлек немало джихадистских боевиков из Ближнего Востока, а также стран Восточной и Центральной Африки — Сомали, ДР Конго, Танзании и Кении. Террористы захватили города Мосимбоа-да-Прая и Киссанга и методически изолируют удаленные селения, блокируют пути сообщения, подъездные пути, дороги и мосты.

С точки зрения анализа процессов на рынке телекоммуникаций, на котором работает наша компания, то мы наблюдаем разрушение инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования операторов Vodacom и Movitel.

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Почему я говорю об Африке?

Согласно мнениям некоторых авторитетных экономистов, капиталистическая модель экономики подошла к своему пределу в начале ХХ века.

Драйвером, необходимым для роста потребительского спроса, а соответственно и производства послужили Первая и Вторая мировые войны. Экономики многих государств были разрушены – соответственно, восстановление этих стран и стало питательной средой для поддержания существующей мировой экономической модели. Это дало текущей системе короткую передышку.

Следующим этапом стал развал Советского союза, а также перенос производств в Азиатско-тихоокеанский регион. Первое событие открыло новые рынки сбыта, второе позволило снизить себестоимость продукции за счет более низкой стоимости рабочей силы. И снова экономическая модель продлила свое существование.

Грядущим этапом в поддержке мировой экономической системы мне видится развитие Африки и освоение ее рынков сбыта. Этому препятствует ряд фундаментальных причин:

Несмотря на перечисленные выше пункты, на мой взгляд, субъекты мировой экономики в целом заинтересованы в освоении столь обширных новых рынков. Комплекс колоссальных проблем видится мне решаемым в течение ближайших 30-50 лет.

В завершении я хотел бы повторить свой тезис, о том, что именно Африке суждено стать одним из драйверов роста мировой экономики. Поэтому решать серьезные проблемы "Черного континента" придется всем миром.

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