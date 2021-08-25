Без запрета на экспорт лома металлургия погрузится в кризис

Муса Магомедов

Министерство экономики изменило прогнозы по выплавке стали в 2021 году. Ожидается, что по итогам года украинские метпредприятия покажут рост в 6,3%, по сравнению с 2020 годом, до 21,92 млн тонн. Выпуск проката вырастет на 5,8%, выплавка чугуна – на 6,6%. Прогноз можно назвать оптимистическим, однако он может не оправдаться, из-за усиливающегося дефицита сырья в отрасли.

В экспертной среде используют понятие "черный лебедь" для описания внезапного, фактически невозможного события, которое вызывает кризис. Таким событием для национальной металлургии в 2021 году стал дефицит лома. Никто не мог спрогнозировать настолько значительного роста спроса на лом, который спровоцировал рекордно высокие цены на это сырье.

За первые 7 месяцев 2021 года отечественные ломозаготовители экспортировали 335 тыс. т лома. Это в 20 раз больше, чем за этот же период в 2020-м. Экспортная пошлина 58 евро/т оказалась не способна сдержать рост экспорта: при цене на лом в 500 долл./т его экспорт стал выгодным даже с уплатой куда большей пошлины. Логично, что ломозаготовители пытаются воспользоваться выгодной для них конъюнктурой, но возникающий при этом дефицит лома крайне опасен для экономики.

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По оценкам экспертов, если осенью этого года вследствие нехватки лома начнут останавливаться отдельные производственные лини и целые заводы, до конца 2021-го Украина может потерять более 1,5 млрд долл. валютной выручки. Это ударит по стабильности гривны. Сокращение производства приведет к снижению бюджетных поступлений и росту безработицы.

Если смотреть на экспортную карту украинского лома, то его основными покупателями сегодня являются турецкие и приднестровские метпредприятия. Первые пользуются огромной финансовой поддержкой турецкого правительства, вторые – по сути работают в интересах российской металлургии. Таким образом, экспортируя лом, мы своими руками укрепляем позиции основных конкурентов наших металлургов на внешних рынках.

Металлургия является одной из базовых и стратегически важных отраслей украинской экономики. Правительству следует расставить приоритеты: или спонсировать РФ и Турцию и не мешать зарабатывать сверхприбыли ломозаготовителям, или ввести мораторий на экспорт лома и защитить национальные экономические интересы. Выбор очевиден, к тому же переработка лома дает минимум в четыре раза больше налогов в бюджеты всех уровней, чем его экспорт.