Что должно сделать правительство Украины, чтобы помочь 45 тыс. украинцев вакцинироваться?

Давайте пока оставим в стороне споры о том, что вакцина Covieshield не такая, о которой мечтали. Тем более, что во всех странах мира существуют группы людей, для которых вообще сам метод введения чужеродных биоматериалов в свой организм не приемлем.

Более продвинутые "чувствуют" разницу между мРНК и векторной технологиями, однако объяснить свои предпочтения не могут, поэтому используют аргумент "а у соседа уксус слаще".

Худо-бедно, со скрипом, но телега вакцинации покатилась. Предварительно были собраны списки медработников, которые должны получить вакцину в первую очередь, с соблюдением правила "добровольное согласие". И пока мы не знаем, сколько же добровольцев в итоге мы имеем.

Конечно, вполне понятно, что как наиболее уязвимая группа в отношении к COVID-19, многие медработники уже перенесли эту болезнь, а некоторые и не один раз, поэтому не все записались в первую очередь, справедливо полагая, что уже на некоторое время имеют иммунитет. А на сколько времени – никто не знает, наблюдениям меньше года, исследования продолжают все производители биопрепаратов, а также врачи-клиницисты.

Теперь о планах нашего правительства. Как известно, мы получили 500 тыс доз Covieshield. Как планируется их использовать? Вакцинировать первой дозой 500 тыс украинцев, а затем получить от поставщика еще 500 тыс доз и провести повторную иммунизацию? Или пока это все, но тогда только 250 тыс людей смогут двукратно вакцинироваться.

Будет ли и дальше, в соответствие с планами закупок и поставок, корректироваться "Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19", этапы, которые опубликовал МОЗ на своем сайте?

Например, пока мы не знаем, сколько же медработников записались на вакцинацию.

В то же время, с 1 марта 2021 началась регистрация на вакцинацию граждан, которые не относятся к первоочередным категориям – через портал vaccination.covid19.gov.ua, через Контакт-центр МОЗ и через приложение "Дія", и таковых по состоянию на 2 марта 2021 оказалось около 45 тыс человек.

Смею предположить, что выбор этих людей наиболее осознанный, они понимают, что нужно защитить себя и своих близких теми методами, которые предоставляет современная медицинская наука. Однако "Дорожная карта" вакцинации отбрасывает их, при самых оптимистичных прогнозах закупок вакцин, на сентябрь-октябрь. Правильно ли это?

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С моей точки зрения – нет. Мы и так видим, что сама идея массовой вакцинации, прекращение пандемии этим путем, вызывает споры в обществе, причем не только украинском, мы в этом случае не уникальны.

И показательные, на камеру, вакцинации нашего уважаемого Президента и Министра охраны здоровья – к сожалению, не столь весомый аргумент для "пересічного" украинца.

А вот если 45 тысяч обычных украинцев вакцинируются – это будет очень наглядно и посильнее любой рекламной кампании с использованием узнаваемых образов публичных людей.

Поэтому мое предложение: внести коррективы в документ МОЗ "Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19" (а такой опыт уже есть) и вакцинировать всех зарегистрированных в приложении "Дія" и на других Интернет-ресурсах (по крайней мере начать прямо сейчас), с учетом, конечно же, плана закупок, а также количества граждан, которые должны быть вакцинированы в первую очередь (медики, военные, социальные работники и т.д.). Это будет самая "дієва" PR-кампания, с моей точки зрения.

И далее, если проанализировать скорость хода кампании вакцинации, то мы и тот запас препаратов, который уже имеем, до Нового года не реализуем.

По этой причине "Дорожня карта" (План вакцинации) вновь требует изменений. И одним из факторов, которые тормозят быструю вакцинацию, это использование Мобильных бригад – несмотря на их название.

Возможно, этот План изначально создавался под вакцину PFIZER-BioNTech, которая требует особых условий транспортировки и хранения. Однако Covieshield в этом смысле "привычная" для использования медиками, поэтому было бы целесообразно ее передать в лечебные учреждения, в созданные пункты вакцинации, что ускорит реализацию первого этапа борьбы с COVID-19 в Украине.

Вакцинируйтесь и будьте здоровы.

Фейсбук Андрея Роханского