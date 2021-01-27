Чума популяризаторства

Как-то много в последнее время стало популяризаторов всего – культуры, науки, еды, технологий, бизнеса, благотворительности. Популяризаторами быть настолько круто и модно, что к ним внимания зачастую больше, чем собственно к популяризируемой ими теме.

Я вижу в этом довольно серьезную проблему для информационного поля.

Роль популяризатора была очень важной в эпоху монополий на внимание и коммуникационного дефицита. Массовая аудитория могла узнавать про новые технологии или культурные феномены только из медиа, но журналисты – по большей generalists, т.е. не имеют доступа к узкоспециализированным знаниям, потому всегда полагались на популяризаторов, кулхантеров, трендвотчеров и кстати критиков для доступа к новому.

Соответственно, в информационной экосистеме популяризаторство выполняло функцию content discovery. При этом сам по себе популяризатор, как и журналист, вовсе необязательно был специалистом в продвигаемой сфере, но имел развитые коммуникационные навыки, софт скиллс и связи с инфо-монополистами.

Наступившее в последние 20 лет коммуникационное изобилие, интернет, социальные сервисы и алгоритмические ньюсфиды уничтожили монополию медиа на доступ к информации и забрали функцию content discovery у некогда очень ограниченного и оттого влиятельного круга лиц, формировавших вкусы сообществ. С другой стороны, вполне закономерно, что популяризаторский подход, который ставит в приоритет максимальную оптимизацию сообщения под требования канала коммуникации, оказался очень эффективным и востребованным в новой медийной эпохе.

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Лишенные роли монополии на доступ к новому, популяризаторы тем не менее успешно влились в современную информационную экосистему как производители контента, параллельно защищая свои позиции тезисами про необходимость дробления информации, дефицит внимания, короткие видео и т.д.

Все превратилось в одну сплошную TED-лекцию, краткое содержание быстрого пересказа.

Соблазненные перспективами пути к успеху с куда меньшим сопротивлением, авторы информационного поля – создатели контента, исследователи, писатели и художники – все чаще выбирают популяризаторство вместо полноценной деятельности, превращая свои профессии и себя в этих профессиях в один сплошной эрзац. В результате имеем армию rockstars – rockstar-ученые, rockstar-писатели, rockstar-философы с тысячами подписчиков и портфолио TED talks, но без оригинальных идей, ведь для них важнее охват информационной кампании, а не собственно ее суть.

Чтоб не впадать в тотальный алармизм, предположу, что есть сферы, где оголтелое популяризаторство допустимо и даже необходимо, например, благотворительность и вообще социальная сфера, где фундаментальная суть сообщения тут может быть неизменна десятилетиями ("нужно помочь детям", "нельзя убивать редких животных", "нужно сортировать мусор"). Но для развития культуры, науки, политики перекос в эту сторону губителен.

Источник – Фейсбук Андрея Боборыкина.