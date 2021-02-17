Clubhouse – это только начало. Какое будущее соцсетей мы увидим еще на нашем веку?

Нам казалось, что мы все уже знаем о социальных сетях. И вот опять ажиотаж.

Одна из наиболее популярных записей в Facebook за последнюю неделю: "Поделитесь приглашением в Clubhouse".

Эта новая "элитарная соцсеть", которую создали бывшие разработчики Google – Пол Дэвисон и Роган Сэт. Ее особенность заключается в том, что попасть туда можно только по приглашению. А все общение проходит в голосовом формате. Нет ни картинок, ни видео. Люди могут либо говорить друг с другом, либо создавать виртуальные комнаты или даже клубы по интересам, где есть докладчики и есть слушатели.

Аудиальная соцсеть в 2021 году, в эпоху скоростного интернета, по сути переизобретенное радио, только на этот раз с возможностью интерактива, подталкивает к размышлению: а какие новые соцсети мы сможем увидеть в обозримом будущем? И какие функции они будут выполнять?

Краткий экскурс в историю

Начнем, пожалуй, с самого начала. Вероятно, многие из вас помнят, как вы обзавелись первым аккаунтом в соцсети. Скорее всего, это были еще Одноклассники или Вконтакте. Помните что первым делом стали делать?

Правильно – формировать свой виртуальный круг общения, искать одноклассников, однокурсников, родственников, сослуживцев в так далее. Раньше у вас такого не было. Да, были чаты наподобие ICQ, но служили они в основном для обмена информацией по работе.

Соцсеть – совсем другая штука. Здесь вы заполняете свой профиль, ставите аватарку на заставку, как бы говоря: вот таким меня будете видеть в интернете, вот он я. Давайте знакомиться!

Это и была ПЕРВАЯ функция соцсетей: знакомство. Ваш аватар коннектится с другими аватарами и начинается виртуальная дружба.

Со временем почти каждый ваш друг обзавелся страничкой. И вы уже добавили во фреды практически всех кого хотели. Ваши друзья, да и вы сами начинаете писать первые посты. Сначала это могла быть просто тупая картинка с описанием "А я на море".

Но чем чаще вы листали ленту, чем больше профессиональных фоток и серьезных монологов замечали.

Лента Facebook стала куда интереснее, чем лента Ukr.net.

Как только вы это почувствовали, соцсети перешли для вас на новый уровень взаимодействия. Их ВТОРОЙ функцией стала информативная.

Прошло еще немного времени, и вот уже в соцсетях обилие рекламы и "продающих" постов. А некоторые предприниматели начинают выстраивать свои каналы продаж через Instagram. И у них очень неплохо получается. Например, продавать одежду или косметику.

Как только вы это заметили, соцсети стали предлагать вам ТРЕТЬЮ функцию – маркетинговую.

Появился скоростной мобильный интернет и вот вы уже вовсю смотрите Facebook-сториз, стримы своих друзей прямо с места событий или смотрите очередной новый клип в YouTube, пока едете в метро. Если это так, то вы уже задействовали ЧЕТВЕРТУЮ функцию соцсетей – развлекательную.

Причем с каждым днем вы смотрите все больше и больше видео, что превращается в некую форму зависимости. Один из украинских мобильных операторов недавно раскрыл свою статистику по пользователям соцсетей.

Так вот, как оказалось, среднестатический пользователь YouTube проводит за просмотром видео 54 минуты в день, а в Facebook он просиживает еще 44 минуты!

И, очевидно, что чем младше пользователь, тем больше у него зависимость. Так, украинский пользователь "молодежной" сети TikTok уделяет просмотру коротких смешных видео 88 минут в день!

Чем больше мы сидим в соцсетях, тем больше функций получают наши аватары и тем более насыщенной становится наша виртуальная жизнь.

Новые функции совсем скоро

И теперь, когда мы уже с вами точно знаем, что для нас означают соцсети на данном этапе, давайте попробуем заглянуть в будущее и представить, как будут выглядеть социальные сети и мы в них.

Итак, следующая, ПЯТАЯ функция, которую, вероятнее всего, очень скоро получат соцсети – это функция идентификация нашей личности. В какой-то мере наши странички уже выполняют ее сейчас. Например, через Facebook вы можете логиниться в других сервисах, ваши странички в LinkedIN просматривают потенциальные работодатели и предлагают работу, а соцсети постепенно собирают ваши номера телефонов, чтобы получить более четкую привязку к пользователю.

Но пока еще все равно паспорт и код для вас – идентификатор №1. Хотя это не всегда будет так. И вот почему.

Все больше ваших персональных данных начинают храниться на серверах, точно также как и информация с Facebook-аккаунтах. По всему миру появляются такие платформы как "Дія", где в приложении можно подвязать свои электронные права, паспорт и прочие документы.

Все это выглядит очень удобно и мы быстро привыкаем к отсутствию бумажек. До первого серьезного сбоя. К сожалению, утечка персональных данных – по-прежнему очень распространенная история.

И только Богу известно, аккуратно ли используют ваши персональные данные многочисленные ведомства и министерства.

"Я достаю из широких штанин.... Смотрите, завидуйте я гражданин…", – помните, как писал Владимир Маяковский?

Так вот, по мере того как наши паспорта и прочие удостоверения личности будут перетекать в интернет, значимость этой формы идентификации личности может быть легко дискредитирована, к примеру, очередной хакерской атакой. И завидовать уже будет нечему!

И вполне возможно, что в мире идентификаторов начнется конкуренция. Интернет-сервисы начнут доказывать, кто хранит личную информацию надежнее. И вполне возможно, что местные госсервисы могут проиграть таким гигантам как Google и Facebook, вкладывающим в кибербезопасность на порядок больше суммы, чем сможет позволить себе любая страна.

И тогда в банк при открытии счета вы понесете не паспорт и код, а просто покажете страничку в Facebook. Для банка это будет более надежным способом вашей электронной идентификации.

Заплатить аватаром

Как только это произойдет, соцсети моментально получат ШЕСТУЮ функцию – платежную. Если ваша личность подтверждена, то почему бы не привязать к ней кошелек или кредит. В принципе, функция микроплатежей должна появиться в соцсетях еще раньше. И мы знаем, что Марк Цукерберг и Павел Дуров несколько лет назад объявили о разработке валют и платежных систем внутри сети.

Эти новости, естественно, очень насторожили центробанки ввиду того, что экономика в соцсетях навряд ли будет управляемой. И они точно будут ставить деньгам в соцсетях палки в колеса, как это произошло в прошлом году с Telegram-криптовалютой Gram, когда ее эмиссию запретила Комиссия по ценным бумагам США.

Впрочем, эволюцию вряд ли остановить. И появление денег в соцсетях – точно только вопрос времени.

Да и в принципе, если абстрагироваться, то думать глобальнее – то социальные сети, социальные взаимосвязи между людьми, а особенно в эпоху карантинов – лучший аккумулятор ценности. Когда-то самым ценным было золото, потом его функцию перетянули на себя бумажные банкноты, в период роста в цене компьютерных вычислений появились привязанные к ним криптовалюты.

Предугадать самый ценный актив ближайшего будущего не так то и сложно – персональные данные и сети контактов. Именно на них будут строить свою новую экономику продавцы товаров и услуг. А кто может помочь в таргетированных продажах лучше, чем социальные сети? Да, вопрос риторический.

Казалось бы, мы уже перечислили столько существующих и потенциально новых функций соцсетей, что что-то еще и представить себе сложно.

Но раз уж фантазия разгулялась, давайте продвинемся еще чуть-чуть дальше. И попробуем представить, как изменит соцсети появление искусственного интеллекта.

И еще чуть дальше в будущее...

В каком-то роде мы уже видим его в действии – в зародыше. Алгоритмы подтасовывают нам ленту выдачи постов и стоят на страже при появлении мошенников. А чат-боты помогают предпринимателям отвечать на вопросы потенциальных клиентов.

Все это – "низшие формы интеллекта".

Несколько лет назад мне посчастливилось пообщаться с Михаилом Шлезингером, профессором КПИ, специализирующимся на распознавании образов. Если говорить простым языком – эта технология лежит в основе компьютерного зрения. Студенты Михаила Ивановича – известные предприниматели, продававшие американцам технологические стартапы за десятки миллионов долларов.

Сам же профессор предпочитал сконцентрироваться не на бизнесе, а на компьютерной науке. И вот как он видел будущее:

"В будущем искусство, художественная литература станут интерактивными. Сейчас когда вы читаете книгу, у вас есть возможность долистать до середины или заглянуть в конец. Но повлиять на то, что делается в книге, у вас нет никакой возможности. А теперь представьте себе, что романы будут писаться таким образом, что вы сможете общаться с теми действующими лицами и говорить им: "Больше не делай так!" И весь роман пойдет по другому пути. И будет "Война и мир" в стиле Станислава Николаевича. Вы настолько сильно вмешивались в текст автора, что результат изменился. Другой читатель получит другой вариант романа".

Шлезингер рассказывал, что появление такого рода соцсвязей в будущем станет возможным благодаря новому витку в информационных технологиях. До сих пор машина решала задачи на основании алгоритма и исходных данных, но с развитием полноценного компьютерного мышления возможности соцсетей тоже вырастут.

И ваша социальная сеть может состоять уже не из реальных контактов, а из вымышленных образов, пусть даже героев любимых книг, с которыми вы строите диалоги, будто с живыми людьми.

Поговорить с умершим – такое тоже станет возможным. Компьютерный мозг на основе следа человека в соцсетях, который он оставлял на протяжении всей своей виртуальной жизни, легко создает его точный образ – аватар, который будет общаться с вами точно так же, как и покойный. И такой эксперимент в прошлом году даже уже ставили в Южной Корее, когда матери удалось пообщаться таким образом с умершей дочерью.

Понятное дело, что такие технологии еще находятся в стадии зародыша. А их нынешняя реализация выглядит коряво. Но, с большой вероятностью, они все-таки появятся в массах на нашем веку. И в том же Clubhouse мы сможем посидеть в виртуальной комнате, где лекцию прочтет Тарас Григорьевич Шевченко. Как живой!