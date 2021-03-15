COVID-19, давай до свидания. Как соблюдают меры безопасности в Турции

Одной из самых популярных и безопасных стран для путешествий в мире пока что остается Турция. Там решили не терять ежегодный многомиллионный поток доходов от туризма, поэтому, во-первых, в стране изменили правила въезда для туристов. А во-вторых, все нормы безопасности в период пандемии COVID-19 соблюдаются в Турции довольно жестко и без поблажек. Я убедилась в этом на собственном опыте: маски и антисептики для местных – лучшие друзья.

Безопасность в аэропортах

Турецкие авиалинии – отельная история. Если верить представителям Turkish Airlines, полная дезинфекция салона проводится после каждого полета. При посадке на борт вам выдается пакет, в котором вы найдете маску (упакованную в еще один пакет) и влажные антибактериальные салфетки. Еда там выдается не на подносах, а в запечатанных бумажных мешочках. В салоне просят надеть маску чуть ли не каждые пять минут – это для тех, кто все время забывает натянуть ее на нос.

Фото: Анна Пономаренко

В аэропортах при осмотре после вас протирают антисептическими средствами все контейнеры для личных вещей, а также ленту для багажа. Такую меру, как по мне, нужно было внедрить задолго до пандемии COVID-19.

Нельзя сказать, что турки и иностранцы в аэропорту (и не только там) идеально соблюдали дистанцию. Да, тут всеобщий грешок – от толпы никуда не убежишь, и не всегда удавалось стоять друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

Без маски – никуда

Мне посчастливилось побывать в регионе Каппадокия и в Стамбуле. И там, и там правила для всех едины – маску в Турции сейчас нужно носить даже на улице. В помещениях, как вы поняли, даже речи нет о том, чтобы находиться там без этого средства защиты.

Очень редко где можно увидеть типичную для Украины картину – маска болтается на подбородке или приспущена ниже носа. Турки к этому вопросу подходят очень ответственно. Иногда замечала людей, носящих сразу две маски!

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В отелях мне мерили температуру на входе, сколько бы раз я ни входила или заходила обратно. Не могу сказать то же самое и про сувенирные магазины и бутики на Истикляль – главной европейской улице Стамбула. Очевидно, что к туристам там относятся лояльнее, поэтому иногда забывают про эту формальность.

Фото: Анна Пономаренко

За ношением маски следит местная полиция. За отсутствие этого теперь уже привычного предмета гардероба – штраф. Однако такое, по словам местных, случается редко, а особенно с иностранцами. Но рисковать не стоит.

Туристам – зеленый свет

То же касается и комендантского часа – в 21:00 мы гуляли по почти пустому Стамбулу. Одновременно пугает и завораживает. Официально для туристов по городу разрешено гулять и после 21:00. Единственное, будут закрыты все развлекательные заведения, кафе и магазины. Но многие кафе работали навынос, а кое-где я все-таки заметила сидящих внутри посетителей. Правда, их было очень мало.

Итого: что касается соблюдения норм безопасности в Турции и в Украине – разница налицо. В Турции никто не удивится и не станет грубить в ответ на просьбу надеть маску правильно, там будут пытаться (хоть и не всегда успешно) соблюдать дистанцию и щедро оросят вас всеми возможными антисептическими смесями.

Ехать или не ехать туда – выбор за вами. Приятно лишь знать то, что все вышеперечисленные меры безопасности в Турции соблюдаются на высоком уровне. Этой стране и ее жителям смело можно вручить медаль с надписью "как нужно", а не "как не нужно" вести себя в эру пандемии.