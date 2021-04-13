Для реализации Транспортной стратегии нужна локализация

Недавно правительство утвердило план реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года. Документ предполагает широкую проектную активность, а также инвестиции в строительство объектов инфраструктуры, обновление и замену общественного транспорта, грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов, модернизацию морских и речных портов.

Стратегия предусматривает использование механизма локализации. Этого с нетерпением ждет украинская машиностроительная отрасль, страдающая от импортной продукции. Локализация производства намного выгоднее для государства, чем просто ввоз в страну иностранной промышленной продукции. Локализация создает новые рабочие места и увеличивает сумму уплаченных налогов в бюджеты всех уровней.

Сегодня доля импорта в украинских госзакупках продукции машиностроения составляет 46%(!). Для сравнения: в США этот показатель – 4%, в ЕС – 10%. Наша власть очень любит говорить, что Украине необходимо перенимать передовой зарубежный опыт. Локализация – хороший пример такого опыта. И хотя сегодня наши западные партнеры всячески выступают против принятия законопроекта о локализации, нам нужно суметь их переубедить. Мы имеем такое же право на защиту национального производителя, как и они.

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Реализация крупных инфраструктурных проектов и масштабных государственных закупок должна изначально строиться на приоритетном обеспечении заказами национальных компаний. Иначе будет как в истории с грузовыми ж/д вагонами. "Укрзализныця" утвердила многомиллиардную программу модернизации и закупки новых вагонов. Тем не менее вагоностроительные заводы стоят без работы: за первые три месяца 2021 года строительство грузовых вагонов сократилось более чем на 70%.

Локализация в госзакупках позволит обеспечить заказами производителей городского транспорта: автобусов, трамваев, троллейбусов, локомотивов и вагонов метро. Это обеспечит рост внутреннего рынка стали, переработку металлолома, создаст более 15 тыс. рабочих мест в вагоностроении и более 30 тыс. рабочих мест в смежных отраслях. Призываю правительство и парламент сделать все возможное, чтобы законопроект №3739 о локализации был принят. Это вопрос экономической безопасности Украины.