Доктор PFIZER или мистер AstraZeneca?

Кампания по вакцинации населения от СOVID-19 вот-вот начнется, уже в лечебных заведениях начали собирать списки желающих вакцинироваться, прошли первые тренинги по организации самого процесса вакцинации.

Однако Кабинет министров Украины до последнего сохраняет интригу: что и в каком количестве прибудет в Украину. Возможен даже ложный старт. Одни источники сообщают, что в Украину должна поступить вакцина PFIZER, другие предполагают, что это будет AstraZeneca.

И сразу же возникает вопрос: какая вакцина лучше? Вопрос, который является некорректным, и я хочу рассказать, почему.

Все мы можем прочитать об этих вакцинах, благо, информация доступна. И мы узнаем, что они созданы на основе разных биотехнологий: PFIZER/BIONTECH, в ЕС зарегистрирована под названием Comirnaty – это мРНК вакцина, а AstraZeneca/Oxford – векторная вакцина. О чем нам это говорит? Прежде всего об условиях транспортировки и хранения. Безусловно, при массовой вакцинации AstraZeneca имеет неоспоримые преимущества, о которых уже все знают, ведь никто не хочет получить испорченную вакцину из-за несоблюдения температурного режима.

Второй фактор, наиболее важный для нас – это эффективность вакцины. Прежде всего хочу отметить, что любой производитель не может утверждать, что вакцинация дает 100% гарантия того, что вы лично не заболеете. Однако те люди, которые не попадают в заявленную эффективность вакцины, возможно, перенесут болезнь в более легкой форме и без осложнений.

Заявленная эффективность PFIZER/BIONTECH – 95%, а AstraZeneca – 70,2 %. И если ваш врожденный иммунитет не справится и вирус попадет в организм, у людей, сделавших прививку, есть большие шансы перенести болезнь, повторяю, в легкой форме и без осложнений, совсем проще говоря: посопливеть и попить парацетамол, а не оказаться в реанимации с трубкой в горле.

О чем нам могут сказать приведенные выше проценты эффективности? Только об одном: обе вакцины работают.

А время для их сравнения просто еще не настало. Испытания в соответствии с протоколами были проведены, это так, иначе их бы не регистрировали для применения в США, ЕС и Великобритании. Однако (и это стоит принять как данность) прошло слишком мало времени для окончательных итогов, пандемия диктует свои правила игры.

И нужно отбросить всякие политические игры, а также шаманские пляски антипрививочников и ковид-диссидетов, вокруг процесса иммунизация от COVID-19. Наша цель – выработать коллективный иммунитет в нашей популяции с наименьшими потерями. А в качестве одного примера "деполитизации", удивительнейшего случая "толерантности" в области медицины, хочу привести пример борьбы с полиомиелитом в СССР.

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В середине 50-х годов ХХ века американский доктор Альберт Сейбин разработал "живую" оральную вакцину от полиомиелита, который только в 1952-м поразил 57 628 жителей США. Преимуществами вакцины Сейбина были удобный, не требующий специальных навыков, прием через рот в виде капель или конфет (а не инъекция, как в случае с другой, также разработанной в США, "убитой" вакциной Джонаса Солка) и отсутствие необходимости повторного вакцинирования (что требовалось для вакцины Солка). А также, не в последнюю очередь, ее дешевизна. Но даже названия — "живая" вакцина и "убитая" вакцина — настраивали людей, от которых зависело принятие решений, на то, что "убитая", содержащая в своем составе мертвый вирус, безопаснее.

Испытания вакцины Сейбин провел на собственных дочерях, затем — на добровольцах из числа заключенных одной из тюрем штата Огайо.

Врач обратился к осужденным преступникам с речью, попросив их помочь в борьбе с болезнью, убивавшей и калечившей детей, и получил согласие. Но разрешение на масштабные испытания своей вакцины в США Сейбин не получил, поэтому, познакомившись с коллегами из СССР, по-видимому, решил предложить свою разработку в страну советов.

В это время Советский союз также разрабатывал производство вакцины против полиомиелита, которая по своим характеристикам была аналогична вакцине Солка. Однако летом 1956 года в СССР из Америки свою вакцину привез доктор Сейбин.

И вот тут главная интрига всей этой истории: СССР принимает к производству живую вакцину Сейбина, опять-таки, заметьте, без длительного масштабного испытания, и к концу 1960 года в СССР было привито все население младше 20 лет – 77 млн человек.

Вдумайтесь: американский врач привозит с территории потенциального противника, страшно подумать, живую вакцину и руководство СССР решает производить именно ее, а затем и прививает ею все детское население СССР.

Воистину, эта история опрокидывает все стереотипные представления о холодной войне.

Но полиомиелит был побежден: в СССР после введения массовой иммунизации против полиомиелита уровень заболеваемости стал быстро снижаться. В 1963 году было зафиксировано 560 случаев заболевания (0,25 на 100 тыс. населения, более чем в 40 раз ниже показателя "довакцинного" 1958 года). В 1967-м — 61 случай (0,026 на 100 тыс. населения).

Ждем начала вакцинации.