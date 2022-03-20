Истории перемещенных лиц – "Вывезла в Болгарию онкобольного папу, потому что женщины сказали, что без него никуда не поедут"

Телеграмм-канал "Перемещенные лица" публикует истории украинцев, оказавшихся за пределами страны, но не потерявших с ними духовной связи

Мы узнали эту историю, потому что ее автор считает, что нам прямо сейчас надо как-то наконец-то достучаться до тех наших "отцов, дедушек, бабушек, которые отказываются ехать со своей земли в то время, когда на голову им летят ракеты, когда россияне расстреливают мирных людей в селах! Я хочу их попросить – ПОДУМАЙТЕ О СВОИХ ДЕТЯХ И ВНУКАХ! Просто затяните волю в кулак и езжайте с ними, спасайте своих детей и свое будущее – будущее Украины".

Анастасия Симуха-Продански 6 лет назад переехала в Болгарию к мужу и родила ребенка. В городе София она организовала украинский центр для детей, занимается волонтерством. Вся семья Анастасии жила в Киеве. Ее история – о пути спасения онкобольного папы.

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Моя коллега Евгения Федичкина нашла и подготовила историю Анастасии для проекта Перемещенные лица (DP) " . И вы также можете рассказать свою личную историю, ответив на те же вопросы в телеграмм-канале проекта.

– Как вы узнали о начале войны?

- 25 февраля моего онкобольного 68-летнего папу должны были положить в больницу в Киеве. Обезболивающее, которое он принимал, последние недели уже не действовало. И он очень ждал той пятницы. Но в четверг в Украине началась война.

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Об этом я узнала от своего супруга. Накануне я очень плохо спала несколько ночей, потому что чувствовала, что будет война и переживала за своих родных в Украине. Особенно при своем чрезвычайно сильном, но больном раком папе.

Рядом с ним была моя мама, сестра и маленькая 6-летняя племянница. Я постоянно была с семьей на связи, но тогда никто не верил, что в Украине будет война.

И когда 24 февраля я буквально на два часа отключилась и заснула, мужчина разбудил меня и сказал: "Начали бомбить Украину!" У меня началась истерика, я начала сразу звонить своим родителям в Киев и они спокойным голосом сказали: "Да, мы этого не ждали, но действительно ВОЙНА началась!"

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Сильный человек, который боялся признаться другимв своей слабости, вызванной недугом

– Насколько неожиданным это было для вас?

– Я не могу сказать, что для меня это было неожиданно. Ожидаемо! Поскольку я тщательно следила за всеми заявлениями Путина, за всеми программами, которые шли по российскому телевидению. Я смотрела и анализировала заседание Путина с министрами, на котором было видно, что он просто разыгрывает представление, что все решения давно приняты и что этот цирк лишь для того, чтобы показать, что это решение будто принимается здесь и сейчас. И когда я это увидела, я поняла, что скоро, очень скоро будет война!

Я предупреждала об этом родителей и просила их приехать ко мне в Болгарию, но они и слышать об этом не желали.

- Как случилось, что их дом перестал быть для них безопасным местом?

– Мой папа болен раком. И у него последняя стадия – он нуждается в обезболивающем и постоянном контроле врача. Свое решение, преодолеть непростой путь Киев-София, мой папа принял просто из-за самопожертвования, потому что с его диагнозом и постоянной невыносимой болью он понимал, что ему не стоит никуда уезжать из Украины.

Но ситуация была такова, что ни мама, ни моя сестра, ни маленькая племянница не оставили бы его одного под пулями и авиаударами в Киеве. Потому они сказали, что без него никуда не поедут. Папа никак не решался ехать, потому что у него болело все тело. Я так понимаю, что он просто сделал сверхсложные усилия ради своих женщин.

– Но для того, чтобы принять это решение, понадобилось 8 ужасающих дней…

– Когда Киев начал бомбить, я просила своих, чтобы они прятались в бомбоубежище, но мама мне сказала: ты не понимаешь, онкобольной человек не может там находиться вместе с сотнями людей. Тогда я предложила идти хотя бы в гараж.

В гараже есть погреб, где может сидеть один взрослый человек и лежать один ребенок. Поэтому туда положили мою 6-летнюю племянницу Надюшу, возле нее сел больной дедушка. Мама и сестра прятались в гараже. И в один момент, когда папа на мгновение заснул, он просто упал с того стула на внучку. После этого он сказал, что не может так…

Папа когда-то работал на станкостроительном заводе и вспомнил, что там есть хорошее бомбоубежище. И хотя завод находится совсем недалеко от дома, где живут родители, но ходить самостоятельно туда, отец уже не мог.

То самое бомбоубежище, в котором было безопасно и достаточно комфортно. Но... не тяжело больному человеку.

Поэтому моя сестра Юля подвозила его к укрытию машиной, это буквально 100-200 метров.

В этом бомбоубежище было безопасно, было много людей, были такие кресла, как видно на фотографиях, но спать, конечно, было невозможно. Но можно было в относительной безопасности сидеть и ждать утра. Обезболивающие, прописанные врачом, на папу уже просто не действовали, а купить другие в Киеве уже было нереально.

Я молила их и просила ехать ко мне в Болгарию, потому что понимала, что в таких условиях, без обезболивающих и врачей, мой смертельно-больной папа долго не протянет.

Когда моя мама узнала, что из Киева в ближайшую границу с Румынией есть поезда, и на них есть билеты, они приняли решение, что поедут ко мне, поскольку такая дорога казалась им более или менее приемлемой для папы.

Они выкупили 4 места – целое купе, чтобы он мог лечь на полку и таким образом терпеть боль в течение 24 часов дороги. Но в день, когда они приехали на поезд, все билеты отменили. Все-все-все поезда стали без номеров, вагонов, сидений, они просто сразу стали эвакуационными и бесплатными. Потому как раз была массовая эвакуация из Ирпеня, Бучи, и все люди бросились спасаться на вокзал.

Там было столько людей, что казалось попасть в свое влечение – нереально. Просто чудом моей семье удалось таки заскочить в вагон ПОСЛЕДНИМИ, дверь за ними закрыла проводница. На перроне еще оставались тысячи человек. В вагоне все было переполнено, люди сидели в проходе в купе по 8-10 пассажиров. И лечь папе, у которого невыносимо и непрерывно болело все тело, конечно, было невозможно.

В день выезда семьи из Киева все поезда неожиданно стали бесплатными. Рассчитывать на собственную полку в купе стало невозможно

Для моего папы, Ивана Васильевича, который всю свою жизнь был самодостаточным мужчиной, всегда лидером и в своей семье, и на работе, в этот трудный момент стыдно было просить о помощи и признаться в своей слабости. Поэтому эти сутки в пути из Киева в Солотвино (там находится граница с Румынией) стали для него настоящим адом.

Дальше были сутки в пути из Румынии в Болгарию, и в конце концов город София, где я сейчас живу с мужем и дочерью, стал безопасным местом и для моей семьи. Слава Богу, что мы спасли их. Единственное, что в Киеве до сих пор находится мой племянник, которому 13 лет, он отказался уезжать из Украины, потому что не захотел оставлять там своего папу. Молодой человек сказал, что ему нужно видеть украинское небо. Он очень патриотически настроен, и сейчас не хочет уезжать со своей земли, хотя это большая трагедия нашей семьи…

Сомневались ли в решении покинуть дом? Чувствуете сейчас, что это решение было правильным? Или... нужно было что-то делать иначе?

Я никогда не сомневалась, что детям, старикам, больным и женщинам во время военных действий нужно покидать свою страну на время. Почему я в этом уверена? Потому что жить под шарами и взрывами – это бессмысленные неоправданные жертвы. Если их можно эвакуировать, если можно спасти, я считаю, что это нужно делать.

Мужчины должны защитить от войны своих женщин, стариков и детей, а значит отправить их в безопасное место, где бы оно ни было. Тогда смогут спокойно защищать свое государство, свою землю – ради того, чтобы их родные вернулись на мирную Украину.

Я считаю преступлением держать под бомбами своих детей и каждый день молиться, не зная, выживут они или нет, когда вся Европа помогает, принимает и поддерживает.

Что касается больных родителей, таких как мой папа, больной раком, таких людей в первую очередь нужно вывозить, поскольку в Европе есть возможность получить медицинскую помощь и необходимые лекарства.

Я хочу обратиться к тем родителям, дедушкам, бабушкам, которые отказываются уезжать со своей земли в то время, когда на голову им летят ракеты, когда россияне расстреливают мирных людей в селах!

Я хочу их попросить – ПОДУМАЙТЕ О СВОИХ ДЕТЯХ И ВНУКАХ! Просто затяните свободу в кулак и езжайте с ними, спасайте своих детей и свое будущее – будущее Украины.

- В чем у Вас сейчас самая большая потребность – моральная или материальная?

- Когда наконец мой папа из-за боли доехал до Софии, мы очень быстро оформили ему временный гуманистарный статус. Буквально за один день нам просто пошли на встречу, потому что он смертельно больной человек.

Этот гуманитарный статус дал ему право сразу пользоваться всеми медицинскими услугами в Болгарии, и сейчас мы лечим папу в онкологической больнице бесплатно.

Нас сразу приняла онколог, провела исследования и назначила лечение, на которое я каждый день вожу папу. Ему выдают обезболивающие таблетки и делают процедуры, которые сейчас поддерживают состояние папы. И я понимаю, что вывезти его из Украины – это было сверхсложное, но правильное решение.

- Чувствуете себя в безопасности?

- Я занимаюсь в Софии волонтерством и общественной деятельностью, и мы постоянно организовываем здесь митинги против российской агрессии в отношении Украины.

Но я знаю от своих друзей и знакомых, что эти протесты всегда наблюдают представители службы безопасности Болгарии. Они следят за действиями украинцев, проводят встречи и беседы о деятельности нашей диаспоры. Поэтому я не могу сказать, что мы в полной безопасности здесь, поскольку российская пропаганда в Болгарии очень активна.

– Планируют ли родители возвращаться? Что должно произойти, чтобы приняли такое решение?

– Говорят, старые деревья не пересаживают. Я понимаю, что для моих родителей поездка из Украины в Болгарию – это сверхсложное испытание, потому что дома их ждет их дача, квартира. Их и до войны невозможно было надолго вытащить в Болгарию, где я живу в последние 6 лет. И сейчас они очень очень грустны...

Каждый день молятся о том, чтобы как можно скорее в Украине закончилась война и можно было вернуться домой, на свою родную землю.