Истории перемещенных лиц: "Ми казали, що війна буде саме 23-24 лютого"

Первый раз Ирина Аракелова уехала из Азербайджана в 1989 году. "Коли кажуть, що азербайджанці вбивали вірмен, то можу сказати, що нас вивозили саме азербайджанці. Вони ж по черзі й охороняли наш підʼїзд. А "савєцкіе спасатєлі", звісно, там також були..." – вспоминает она об этом времени.

Второй раз бежала из Донецка в 2014-м. "Вагітна другою дитиною втікала з Донецька. Стільки покидьків зʼявилося в моєму місці з триколорами... вже з того часу я почала їх ненавидіти", – рассказала она проекту Перемещенные лица (DP).

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История Ирины Аракеловой

Ирина Аракелова и ее семья

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- Как вы узнали о начале войны?

- О пʼятій годині мене підняв чоловік зі словами "Почалося...". Я прокинулася і почула вибухи. Страх, паніка, перевірка дітей і... Одразу почала телефонувати рідним, близьким. Всі вже були в паніці, всі в сльозах.

- Насколько неожиданным это было для вас?

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- Це не було для мене зненацька або несподівано. Я навіть дати всім називала саме ці. Але все рівно намагалася собі постійно вдолблювати, що це неможливо. Коли всі називали датою ймовірного вторгнення 16 лютого, я казала, що то буде саме 23-24 лютого. Бо там дати окупації Криму, їх дебільного свята 23 лютого. Всі хворі на голову люди привʼязують, а ми ж знаємо, що там ідіот маніакальний.

Мені ніхто не вірив. У шкільному чаті якось написала, що варто брати до уваги міжнародні заяви, засміяли.. Знайомим і друзям казала, так всі вирішили, що я панікую безпідставно.

Чоловік казав, що йти їм на Київ нелогічно.

А хто там з логікою? Там варвари! Я втретє за ці роки вимушена покидати домівку. Втретє! І всюди були вони. "Спасітєлі".

- Как случилось, что ваш дом перестал быть безопасным местом?

- В нас четверо дітей. Як тільки ми зрозуміли, що це повномасштабне вторгнення... Полетіли перші ракети, вибухі... Зібралися за 30 хвилин і виїхали. Під сирени!

Почему вы оказались именно там, где есть сейчас, и чувствуете ли себя в безопасности здесь?

Спочатку ми поїхали з Київа на Закарпаття, де нас приютили родичі наших друзів, але зрозуміло ж, що 6 людей з собакою розмістити вкрай важко. Моя мама живе в Європі, так що ми зараз тут і нам нікуди більше їхати.

Знаходячись там, ми б ни чим не змогли допомогти країні, бо весь час були з дітьми вдвох, з чоловіком.

А зараз можемо працювати на перемогу нашої України.

Вы сомневались в своем решении покинуть дом? Вы чувствуете сейчас, что это решение оказалось правильным или вы смогли бы поступить иначе?

Так, я сумнівалася, але вирішальний ж аргумент – діти...

Потім прочитала пост одного нашого військового про те, що не треба заважати, треба шукати місце, де ти зможеш бути корисним для перемоги. І це мене заспокоїло.

Хоч агресії в мене стільки, що я б залюбки взяла в руки зброю і без жалю б їй користувалися. Я ненавиджу їх, щиро ненавиджу!

- Вы готовы вернуться? Что должно произойти, чтобы вы приняли для себя такое решение?

Я хочу повернутися! Дуже хочу. Зараз хтось каже, що це час для початку нового життя, а я цього зовсім не хочу. Я хочу додому!

- В чем вы больше всего нуждаетесь прямо сейчас (и морально, и материально)?

- Морально? Перемоги! Кожну хвилину перевіряю новини. А так... Роботи. Але ж моя професія для Європи не підходить, я викладач, експерт з маркетингу. Роботи немає, бо немає знання мови країни перебування.

- Что вы собираетесь делать дальше?

- Планів немає. Бачити свій вклад у боротьбу – ось це нам допомогає зараз жити. Збираємо ліки Європою і чоловік відвозить їх на кордон. Збираю гроші на організацію харчування в Київі. Працюю з журналістами і блогерами.