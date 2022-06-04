Что должен ответить украинец, если заграницей его спросят

Нет, вам не кажется, что половина участников группы украинских беженцев в Telegram в тех городах и странах, где вы сейчас есть, является обладателем российских паспортов. Как и анонимные очевидцы и знакомые очевидцев всех событий, охотно вбрасывающие свое вкрадчивое или явное "невсётакоднозначно" не только во все паблики социальных сетей, но и в живое общение с доверчивыми европейцами – да, это сетка.

Больше об этом – в Telegram-каналe "Перемещенные лица (DP)"

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И как бы масштабно вы себе не представляли сетку российской пропаганды в Европе, умножьте свои представления о ней еще на порядок. Она в разы масштабнее. Масштабное не значит эффективное, но оно влияет. Да, любому украинцу этих русских видно в соцсетях невооруженным взглядом и их нарратив всегда выглядит неуместным бредом (особенно когда они постят его в группах, посвященным исключительно бытовым вопросам). Но в результате всех этих упражнений у нас вырабатывается страшно вредный рефлекс усталости – усталость по кругу отвечать на идиотские вопросы и оспаривать вранье.

Между тем, основные усилия российской пропаганды как раз и направлены на то, чтобы все эти идиотские вопросы возникли у европейцев. И когда они пришли бы с ними к вам, у вас бы просто не было уже сил ответить, вы бы просто отмахнулись.

Извините, я приведу явно уже знакомый вам перечень:

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Почему конкретно в нашу страну приехали?

Почему мы должны за вас платить?

Почему из-за вашей войны у нас растут цены?

Почему мы дали вам оружие, а вы еще не взяли москву?

Почему вы тут, а не у себя в стране?

Почему Европа должна платить за вашу войну?

Почему вы оформляете у нас статус, а не просто сидите туристом?

Почему вы сами за себя не платите?

Почему вы пошли работать?

Почему вы не пошли работать?

Вы действительно собираетесь восстанавливать ядерное оружие?

Какая нам разница, кто из вас победит?

Какая разница, чьей пропаганде верить?

Не принесете ли вы войну ко мне в страну?

В вашем родном городе уже не стреляют, почему не возвращаетесь?

Откуда вы знаете, что русские совершают военные преступления, ведь вы сами тут?

Как так получилось, что вы не смогли предотвратить войну?

Почему бы вам не успокоиться и просто не пожить, не думая о войне?

Почему вы не помогаете русским остановиться?

Не все же русские плохие, есть и хорошие?

Почему ваш президент не слушает, что ему наши говорят?

Как вы понимаете, перечень бесконечен и замкнут по контуру. Но вот что важно – самым очевидным образом мы имеем дело с ситуацией, когда идиотские вопросы слышим в одном месте, а усталость на них отвечать приобретаем в другом. При этом способность и готовность 7 миллионов украинцев, перемещенных в Европу за 100 дней войны, отвечать на любые прямые вопросы, которые им задают европейцы в живом общении, остается безусловным способом эффективной борьбы с роспропагандой.

Но как ответить правильно? Что отвечать-то надо?

Всю эту неделю в своем телеграм-канале DP (Displaced_Person), при поддержке телеграм-каналов "Сегодня" и "Украина 24", я проводил небольшой эксперимент, с результатами которого хочу вас сегодня познакомить.

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Сначала было выбрано 5 вопросов в духе приведенного выше перечня:

Зачем вам столько нашего оружия?

Когда вы собираетесь назад в Украину?

Почему некоторые украинцы еще говорят по-русски?

Почему бы вам просто не прекратить эту войну на любых условиях?

Способна ли маленькая Украина на большую победу над россией и на какую?

Дальше к каждому из этих вопросов было предложено четыре варианта ответа. При этом не социологически разнообразных ответа, а конкретно те ответы, которые каждый из нас может считать более-менее правильными. Таким образом, на каждый вопрос предлагалось четыре заведомо правильных варианта ответа.

При этом было поставлено условием, что это те ответы, которые мы даем заграницей. То есть, это не то, что между собой говорим, это конкретно на экспорт.

Вот что получилось после голосования.

Вероятно, единственно правильным ответом для европейца на вопрос, когда домой, является ответ "как только твое правительство скажет". Нельзя же выносить за скобки контекст, кто и почему спрашивает, и с какой целью интересуется.

Но это ведь на то и эксперимент, чтобы составить рекомендации. Их, по его результатам, всего три.

Во-первых, выписывайте идиотские и очевидные вопросы. Где бы они не звучали, кто бы их не произносил, знайте – вы увидели, значит, и вам зададут, в самом неожиданном контексте, и надо быть заранее готовым к ответу.

Где бы они не звучали, кто бы их не произносил, знайте – вы увидели, значит, и вам зададут, в самом неожиданном контексте, и надо быть заранее готовым к ответу. Во-вторых, попробуйте подготовить все возможные правильные варианты ответов – таковыми можно считать только те, которые помогают нам как можно быстрее выиграть эту войну.

– таковыми можно считать только те, которые помогают нам как можно быстрее выиграть эту войну. В-третьих, пожалуйста, всегда учитывайте, кому вы отвечаете, поскольку ответ, который вам лично больше всего нравится, может сработать наоборот.

За инструкциями, что и когда говорить, никуда ходить не надо.

Дружно принимаем шифрограммы прямо из обращений президента Зеленского. Вот что он, например, сказал нации во вторник:

"Каждый и каждая на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами поставки нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Всех тех систем, которые действительно могут ускорить победу Украины. Говорите об этом повсюду, где это полезно и где это услышат. Говорите политикам государств-партнеров, представителям иностранных СМИ, даже вашим друзьям за границей. Этот нарратив о необходимости предоставлять Украине достаточно оружия для победы должен сохраняться постоянно".

Но если серьезно, то мы противостоим изощренной роспропаганде за счет простой украинской правды, и в этом наше по-настоящему главное преимущество. Поэтому все нужные ответы давно внутри у каждого из нас. Осталось только их систематизировать и применить.

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