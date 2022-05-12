Когда святые маршируют

Понятно, что мы оба, прежде всего, украинцы, но ведь еще и в каждом еврейском или околоеврейском мальчике чутко дремлет всю жизнь самый настоящий Мессия, присматриваясь к любому возвышению на местности, нет ли на нем подходящего креста? И в этом смысле нет никакой разницы подходов между ним, президентом страны Зеленским, и мной, ее гражданином Белянским.

Мы же оба всю жизнь думали, что справились бы с чем-либо лучше других.

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Поэтому, когда я говорю, что президент Зеленский с первой секунды войны делает свою работу лучше, чем кто-либо другой, я прямо имею ввиду, что он делает ее лучше меня. Данное признание означает, что это вызывает у меня не просто уважение, а практически религиозное чувство.

С другой стороны, я твердо знаю, что окажись президент Зеленский в моих обстоятельствах и в моей шкуре, он бы справился гораздо хуже, чем справляюсь я. Сделал бы не то, хуже, меньше или вообще ничего. Мы оба это знаем. Он ведь абсолютно такой же. Но и каждый украинец сейчас такой же.

Никто бы из нас не смог бы сделать президентскую работу лучше, чем президент Зеленский. Но и президент Зеленский не справился бы ни с чьей работой лучше, чем ее делает тот, кто делает свою прямо сейчас. И в этом смысле лозунг "каждый из нас президент", вызывавший раньше ухмылку, все-таки оказался пророческим – каждый из нас теперь незаменим там, где он есть, а Зеленский, да, президент. Поэтому не просто уважение, а практически религиозное чувство у меня вызывает сейчас каждый из всех моих сограждан. И я бы хотел, чтобы это чувство сохранялось для меня определяющим как можно дольше. Как и у президента Зеленского.

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Но есть люди, вклад и поступки которых вызывают чувства религиозные без всяких оговорок. Просто потому, что им удалось сделать большее – они стали другими. Вышли за пределы самих себя.

Я имею ввиду прежде всего тех из нас, кто сумел сделать большее, чем просто делать свою работу и защищать свою семью и свой дом. Тех, кто сегодня защищает Украину с оружием в руках и ежедневно рискует своей жизнью. Но люди становятся святыми не только на фронте. Для меня таким же примером является то, что с первого дня войны самый богатый человек Украины на наших глазах тратит, не рассчитывая и не подсчитывая, буквально все свои деньги на то, чтобы помочь там, где нужна помощь.

Дело не в том, сколько конкретно миллионов долларов уже потратил на сегодня акционер SCM Ринат Ахметов. Бронежилеты, налоги наперед, бесплатная электроэнергия, прямая помощь – это важно, но... Дело в самом подходе и принципе – буквально всё свое отдавать для своей страны. Позиция, что никогда принадлежащие ему металлургические предприятия не будут работать в условиях оккупации, стоит миллиарды долларов. Миллиарды стоит обещание Рината Ахметова восстанавливать Мариуполь после войны. Так ведут себя уже не бизнесмены. Так и ведут себя святые.

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Я знаком с Ринатом Леонидовичем с 2014 года. То, что он патриот Украины, для меня и так было неопровержимым фактом. И то, что он занимается благотворительностью в связи с личной потребностью, т.е. абсолютно искренне, для меня такой же неопровержимый факт. Поэтому для меня не стала сюрпризом его позиция в отношении путина, которого он публично назвал военным преступником в первые же дни войны. Поэтому меня не удивила его позиция в отношении помощи стране. Как и масштаб этой помощи (соответствующей, как говорится, масштабу личности).

А вот сам подход и принцип заслуживает, на мой взгляд, внимания и оценки.

Это всё примеры подлинной трансформации. Это не про то, чтобы просто справляться со своей работой. Это и есть святость. Поэтому мы и живем с вами в удивительное время, среди святых и праведников. С 24 февраля каждый воин – святой. А праведники делают свою работу.

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