Как прогнозы фантастов стимулируют творческую фантазию ученых

У Жюля Верна есть роман "Паровой дом". Герои романа путешествуют по Индии. Можно отправиться на слонах. Но... на дворе конец ХIХ века! В романе должны быть показаны достижения цивилизации. И герои "Парового дома" конструируют искусственного слона, который передвигается силой пара.

Среди фантастических идей Верна – это одна из самых неудачных.

Причина проста – Верн пошел по пути наименьшего сопротивления. Что такое паровой слон? Типичная экстраполяция.

Существует закон развития – сначала появляется нечто принципиально новое, потом в течение некоторого времени это новое становится старым (на этом участке и действует метод экстраполяции), а затем бывшее новое, ставшее старым, обязано умереть, потому что появляется нечто принципиально "сверхновое".

Умные предсказатели и хорошие фантасты стараются прежде всего предвидеть будущие качественные скачки. Это самое трудное в технике прогнозирования, многие футурологи считают, что это и вовсе невозможно.

Герои романа Верна "Пять недель на воздушном шаре" летят над Африкой в гондоле огромного аэростата. Писатель воспользовался методом экстраполяции и... ошибся. Прошло четверть века, и Верн вновь задумался о будущем воздухоплавания. Писатель создает "Робура-завоевателя". Робур поднимает в воздух первый аппарат тяжелее воздуха – геликоптер. Поднимает в то самое время, когда ученые хором утверждают: создать воздушный корабль тяжелее воздуха невозможно. А до первых самолетов остается еще два десятилетия...

Казалось бы – все, с воздушными шарами покончено, они так и останутся прекрасными игрушками для любителей спорта и путешествий. Но... не рано ли? Может быть, еще можно было увеличивать размеры шаров?

Разве не может быть в развитии воздушных шаров еще одного качественного скачка, о котором сейчас никто не подозревает? Раз уж начали придумывать громадные воздушные шары, то почему остановились на стометровом гиганте?

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А если размер шара – тысяча километров? Воздушный шар размером с планету. Конечно, такой аэростат не сможет летать над планетой, но можно сделать иначе – поместить всю планету ВНУТРЬ такого шара.

Воздушный шар в роли оболочки для планеты не сейчас выдуман – он есть в фантастике (П. Амнуэль, "Космические пиастры", 1981 год). Будущее и на этот раз покажет, скорее всего, правоту фантастики. По двум причинам. Первая – развитие техники неизбежно потребует изобретения дешевых и простых ретрансляторов взамен нынешних, а исследователи безатмосферных планет неизбежно столкнутся с дилеммой – уходить под землю или придумать что-то, способное удержать атмосферу. А вторая причина – эти идеи красивы!

Это очень важная причина. Некрасивые идеи, как правило, не выживают.

Геликоптер Робура-завоевателя был красив, несмотря на нелепость мачт и винтов. Красив был первый автомобиль, несмотря на нелепость своих огромных колес. Это была внутренняя красота новизны, красота идеи. Красота предвидения.

О сотнях интересных изобретений и тысячах (или десятках тысяч) "рационализаторских предложений" невозможно рассказать за один раз. Упоминания о некоторых идеях можно найти в "Регистре фантастических идей и ситуаций", составленном Г. Альтовым. Главное, что сделали эти изобретения, на которые ни один из авторов-фантастов так и не получил официального патента, это способствовали развитию творческого воображения читателей-инженеров.

Впрочем, только ли инженеров? А научные работники? Фантасты вовсе не ограничивают свое воображение изобретением новых технических систем. По своим законам развивается и фантастическая наука, в чем-то следуя за наукой реальной, а в чем-то значительно ее опережая. Отношения между фантастикой и наукой в наши дни сложились непростые. Можно выделить в этих отношениях три аспекта:

Идеям фантаста можно находиться вне пределов современной науки. Со временем барьер сдвигается, ученые приходят к аналогичной идее, но... о фантастическом прототипе не упоминают. Фантаст пользуется знаниями о передовых достижениях науки, но привносит в них новое качество: скажем, использует лазер для разгона звездолета и передачи на борт новейшей информации. Перспективная идея фантаста используется учеными в модифицированной форме в зависимости от изменения научных представлений.

С точки зрения как литературы, так и науки многие открытия, сделанные фантастами, вполне достойны присуждения им официального диплома.

Некоторые из этих открытий впоследствии были учеными повторены. Некоторые остались в области фантастики. Возможно, какие-то из фантастических открытий так никогда и не попадут в сферу интересов науки. Но и они свою роль сыграли (и продолжают играть!) – роль возмутителей спокойствия, роль стимуляторов творческого воображения.