Локдаун vs украинская корпоративная культура: кто кого

Транспортный коллапс в Киеве – это пробки, это обнаглевшие таксисты и маршуточники, это автобусы, которые не выходят на линии, это директоры и замы компаний, которые бросают работу и едут таксовать, потому что три миллиона киевлян поперлись на работу, зная и про метро, и про автобусы, и про спецпропуска.

Дурной у нас народ, ничего не понимает, как пишут в Фейсбуке.

Народ у нас как раз все отлично понимает. Потому, пардон, и прется на работу, платит за такси и выцыганивает спецпропуска. Что понимает? Что управленческая культура у нас такая: работа=присутствие на рабочем месте.

Из разговора с эйчаром в одной важной во всех смыслах организации:

– Вы ведь весь прошлый месяц не работали!

– Как не работал, вот, смотрите, сколько сделал.

– Вы не присутствовали на рабочем месте, значит не работали.

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.

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Народ прекрасно разбирается в том, как работает управленческая культура. Что если ты сидишь дома и вкалываешь – это считается, в лучшем случае, за половину работы.

Если сидишь на работе, играешь в эксель-пасьянс и слоняешься от безделья по кабинетам, значит, в глазах начальства, работаешь 24/7, особенно, если приходишь и на выходных.

Приходишь на работу с плохим самочувствием, заражаешь половину своего управления и треть стороннего – ну ничего, человек же для пользы дела, болеет своим делом. Когда оказывается, что болел человек не делом, а коронавирусом, и и заразил им коллег, а те своих близких – ну, что тут такого, со всеми бывает, даже если умер кто, это все от Б-га. Давай-ка лучше премию такому выдадим, за целеустремленность.

Вот эта, к слову сказать, корпоративная культура и гонит людей на работу, даже когда все процессы "удаленки" давно выстроены, проверены и работают.

Но почему возникла такая культура? Потому что эйчар и прочие кадры в больших корпорациях/организациях – это протестированный, взятый на вооружение и работающий инструмент "офисного футбола".

Все эти прогулы, выговоры, отметки в личных делах и т.д. не имеют ни малейшего отношения к настоящей трудовой дисциплине, но позволяют контролировать коллег, подчиненных и даже начальство. Контроль вообще наше все, на нем помешаны.

Такая корпоративная культура очень выгодна всему руководству, и оно не готово от нее отказаться даже под угрозой коронавируса. Контроль и инструменты воздействия важней.

Как это менять? Как и почти всегда у нас – только сверху, от начальства. Снизу оно не сработает. С самого верха ввести правила наподобие:

появление в офисе в локдаун равно прогул;

пришел на работу больным – выговор;

заразил коллег – до свидания.

"Удаленка" наше все, эффективность работы легко проконтролировать. Только так.

Отсюда