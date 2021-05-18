Мелодрамы, экстрасенсы, речь президента: как телеканалы решают, что и когда показывать зрителям

Телеканал зависит от своего зрителя. Что ставить в эфир: новости, ток-шоу или сериал — всё это решают на самом деле зрители. И голосуют за свой выбор очень просто: нажатием кнопки на пульте телевизора. Правда, учитываются только "голоса" тех, у кого дома установлен пиплметр — устройство, считывающее выбор и передающее в компанию, которая собирает эту информацию.

Интересно, что первым подобным прибором был аудиометр — он появился в 1936 году в США и фиксировал, какие радиостанции слушают люди. Пионером в этой деятельности была компания Nielsen, она же в 80-х начала использовать пиплметры для ТВ. Филиал Nielsen работает в Украине сегодня, и именно там собирается вся информация про телевизионные вкусы украинцев.

"Что же они считают, если у меня нет пиплметра?" — думаете вы сейчас. Всё верно. Компания Nielsen установила в Украине 2,5 тысячи пиплметров. Но зато так, чтобы их владельцы отражали все возраста, гендеры и социальное расслоение страны.

Каждый день все телеканалы и рекламодатели получают огромные таблицы с цифрами. В них всё: какие каналы, какие проекты смотрели люди в разных регионах Украины, разных возрастов и достатка. Аналитики телеканалов изучают эти графики посекундно: что смотрели лучше всего? В какой момент происходил отток аудитории? Что в этот момент показывали конкуренты? Благодаря этим знаниям выстраивается сетка телепрограмм, а медиаменеджеры решают, во сколько показывать экстрасенсов, а во сколько — сериал про любовь.

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Кстати, очень смешно слышать, что каналы должны образовывать зрителя, делать его умнее и лучше. Уверяю вас, если бы хоть раз в топ вышли каналы Discovery, History или Animal Planet, то уже на следующий день остальные каналы показывали бы документалки про тамплиеров и ушастых ежей. Но зрительское голосование делает свое дело: большинство людей смотрит новости и социальные шоу. Поэтому их так много на всех каналах.

Что такое рейтинг и доля? Рейтинг шоу — это соотношение тех, кто смотрит именно это шоу в данный момент, с количеством вообще всех потенциальных зрителей в Украине. Но более показательна доля. Это соотношение количества зрителей того же шоу с общим количеством людей, которые смотрят телевизор в этот же момент. Аналитики обозначают всех активных телезрителей в сию секунду как 100%. И определяют, сколько % смотрели шоу их телеканала.

Каналов очень много. Поэтому доля в 10% считается довольно хорошей. ТОП-6 украинских телеканалов (Украина, ICTV, СТБ, 1+1, Новый и НТН) занимают только около 50% аудитории. Остальная половина людей "рассеивается" по небольшим каналам: информационным, детским, музыкальным, спутниковым и т.д. Самую большую долю можно увидеть в новогоднюю ночь. Обращение Президента на каком-либо канале может привлечь одновременно 30% аудитории. Это очень много, и случается такое только раз в год.

Лидер смотрения — канал Украина. За первые 4 месяца 2021 года средняя доля канала 11,97%. С большим отставанием следует СТБ — 8,04% Среди постоянных лидеров — новостной проект "Сегодня", социальное ток-шоу "Говорит Украина" с Алексеем Сухановым. И, конечно, сериалы, которые идут в дневном слоте. Большой победой канала стало шоу "Маска" (доля проекта — 21,44%. Охват программы — практически 14,5 млн зрителей).

И всё это заслуги не только креатива создателей, но и их умения анализировать зрительский интерес. Смело вычеркивать то, что "не смотрится", придумывать интригующую драматургию, находить уникальных героев.