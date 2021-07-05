МИД Украины должен проактивно защищать права трудовых мигрантов в Польше

Дискуссия в СМИ относительно рисков монополизации сферы услуг по трудоустройству украинцев в Польше требует привлечения МИД Украины, учитывая проактивную позицию ведомства по защите прав трудовых мигрантов.

30 июня я обратилась к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой взять под личный контроль решение этого вопроса. Ситуация затрагивает интересы миллионов украинцев и членов их семей. Если есть даже минимальные риски ухудшения условий трудоустройства наших сограждан в Польше, то лучше принять предупреждающие меры, чем ждать возникновения серьезных проблем. Такой подход должны применять стратегические партнеры.

Данные польских СМИ говорят о возможном конфликте интересов у победителя тендера на оформление виз для украинцев.

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Фактически речь идет о предоставлении особого монопольного положения отдельной польской компании и ее дочерней фирме в Украине в вопросе трудоустройства граждан Украины в Республику Польша, а также предоставление исключительного единоличного доступа к базе личных данных всех украинских трудовых мигрантов.

Такое монопольное положение отдельно определенной компании может способствовать злоупотреблениям и существенному ухудшению гарантированных условий труда в Польше для граждан Украины.

Обратилась к главе МИД с просьбой провести встречу с представителями польской стороны и обратить их внимание на ситуацию, а также запросить у посольства Республики Польша официальный комментарий по этому поводу.