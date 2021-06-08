Минфин и Фонд развития предпринимательства на защите малого бизнеса от последствий СOVID-19 (укр)

З початком пандемії COVID-19 Фонд розвитку підприємництва (ФРП) став головною платформою для державної підтримки та розвитку мікро, малих та середніх підприємств (ММСП). Завдяки консолідації зусиль Офісу Президента, Уряду, Мінфіну та міжнародних партнерів на базі ФРП ефективно працює цілий комплекс антикризових заходів. Це дозволило зберегти та захистити тисячі ММСП від фінансових потрясінь та збитків.

Що передувало створенню ефективної антикризової платформи для підтримки малого бізнесу? Які принципово нові підходи для розвитку підприємництва були запровадженні Мінфіном і ФРП в умовах пандемії?

Для переважної більшості країн світу, включно з розвинутими економіками, останні півтора роки були насичені серйозними викликами. Україна не стала винятком. Вимушені карантинні обмеження, запроваджені урядами держав для подолання наслідків пандемії COVID-19 негативно вплинули на ділову активність, насамперед мікро, малих та середніх підприємств (ММСП). Значна частина таких підприємств була вимушена тимчасово призупинити свою діяльність.

Для пом’якшення таких наслідків у країнах Європи та світу на допомогу малому бізнесу прийшли державні установи, своєрідні банки розвитку, через які урядами були розгорнуті масштабні програми державної фінансової підтримки.

В Україні такою установою став Фонд розвитку підприємництва (ФРП), створений на початку 2020 року на базі Німецько-Українського фонду, що здійснював підтримку фінансування малого бізнесу України ще з 1996 року.

ФРП реалізує політику Уряду та Міністерства фінансів України щодо підтримки та розвитку ММСП. Сьогодні можна впевнено сказати, що Україна має надійний та ефективний інструмент державної фінансової підтримки малого бізнесу: Фонд довів свою результативність у турбулентні часи коронакризи.

З 1996 року українські підприємці отримали 163 991 кредит на загальну суму 29,3 млрд грн у межах кредитних програм, що реалізуються, у тому числі, за рахунок позик від Уряду Німеччини, наданих Міністерству фінансів Україні через Німецький банк розвитку KfW. Станом на 01.01.2021 загальний обсяг фінансової підтримки малого бізнесу України за усіма програма ФРП становить майже 48 млрд гривень.

За ініціативи Президента України та Кабінету Міністрів України, Німецько-Український Фонд обраний як платформа для реалізації Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" (далі – Програма). Таке рішення є цілком справедливим з огляду на досвід Фонду проведення прозорих процедур і дієву модель впровадження кредитних програм через банки-партнери. Це й дозволило забезпечити швидкий старт та ефективне впровадження Програми.

Запуск Програми у лютому 2020 року був дуже вдалим та своєчасним. А вже у квітні того ж року, з початком пандемії COVID-19, Програма стала основною платформою для оперативного розгортання комплексу антикризових заходів. Саме завдяки таким заходам вдалось зберегти та захистити тисячі мікро та малих підприємців від фінансових потрясінь і збитків.

Слід зауважити, що для подолання негативних наслідків карантинних обмежень Програмою запроваджено два нові компоненти:

антикризовий компонент, у межах якого надавалась фінансова підтримка для підприємств, задіяних у виробництві медичного обладнання та ліків, а також для ММСП, які внаслідок карантинних обмежень зазнали проблем з короткостроковою ліквідністю;

компонент рефінансування, який був зорієнтований на зменшення фінансового навантаження на підприємців за рахунок повної компенсації процентних ставок за діючими кредитами ММСП.

Вчасно запровадженні заходи допомогли значній кількості мікро, малих та середніх підприємств, з якими на сьогодні укладено більше 17,6 тисяч кредитних договорів на загальну суму близько 46 млрд грн, втримати фінансову рівновагу під час кризи.

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Програма широко представлена по всій країні, має високу популярність як серед банків, так і серед малого бізнесу, для якого, власне, й була запроваджена. Уповноваженими банками Програми стали 31 банківська установа, які покривають близько 98% ринку банківського кредитування малого бізнесу.

Загалом, Програма за неповних півтора роки продемонструвала відчутний позитивний вплив не лише на розвиток ММСП, а й на банківський сектор.

Насамперед це зростання кредитного портфеля мікро та малих підприємств на 17% за результатами кризового 2020 року; суттєве зниження процентних ставок за кредитами ММСП; зменшення фінансового навантаження на малий бізнес у період карантинних обмежень, що мінімізувало проблемну заборгованість та негативний вплив на фінансову стабільність країни; запровадження надійного механізму бюджетного субсидування з використанням ескроу-рахунків, що значно зменшило адміністративні витрати уповноважених банків із супроводження Програми та збільшило гарантії виплати компенсацій ММСП.

Також важливо зазначити, що Програма сприяє посиленню фінансової дисципліни ММСП, без якої вони могли втратити право на державну підтримку. Таким чином, програма стала, в певній мірі, буфером для стримування зростання непрацюючих кредитів, який забезпечив позитивну динаміку їх скорочення у банківській системі України.

Окрім того, вплив Програми на зменшення процентних ставок за кредитами ММСП мав відповідний позитивний ефект на вартість залучення банками України зовнішнього фінансування від міжнародних приватних фондів за програмами з підтримки фінансування ММСП.

Це далеко не повний перелік позитивних наслідків Державної програми "Доступні кредити 5-7-9-%", однак її основним результатом ми вважаємо поступове відновлення довіри та механізму взаємодії між державною та малим бізнесом, який в умовах коронакризи отримав реальну грошову допомогу. Безумовно, це сприятиме збільшенню прозорості діяльності бізнесу в подальшому і, як наслідок, – отримання ще більшої державної підтримки для розвитку.

Наявність такого надійного та дієвого інструменту, яким став Фонд розвитку підприємництва, дозволяє більш впевнено почуватись державі, банківському сектору та малому бізнесу. Адже коронакриза ще повністю не подолана, для економічного відновлення необхідні нові програми, а також інституція для їх ефективного впровадження.

Впевнений, що саме такою установою планували бачити Фонд наші німецькі партнери, коли в далекому 1996 році у межах Програми "Трансформ" надавали Україні грант у розмірі 12 млн німецьких марок на спільне заснування з Міністерством фінансів України та Національним банком України Німецько-Українського фонду, який згодом був трансформований в інституцію з підтримки фінансування ММСП.

За результатами 2020 року, такі плани реалізовано у повному обсязі, й Україна демонструє неухильне виконання умов міжнародних фінансових договорів. Це, зокрема, дає нам підстави для запровадження нових проєктів – не лише за підтримки Уряду Німеччини, а й інших міжнародних фінансових організацій з метою розширення обсягів фінансової підтримки малого бізнесу України.

Презентація Звіту ФРП-2020 відбудеться 10 червня 2021 року з онлайн-трансляцією на інтернет-ресурсах Мінфіну та Фонду. Також у цьому році відзначатиметься 25-річчя німецько-українського співробітництва у межах Програми "Трансформ", що реалізується завдяки підтримці малого бізнесу України Урядом Німеччини та Німецьким банком розвитку KfW.

Підтвердженням подальшого розширення німецько-українського співробітництва стане запуск у поточному році нової кредитної програми з підтримки фінансування енергоефективних проєктів ММСП. Програма буде реалізовуватись через нашого надійного партнера KfW у співпраці з Європейським Союзом у межах ініціативи EU4Business.