"Налог на Google". Сколько денег депутаты привлекут в бюджет? И кого заставят платить?

Самая громкая новость уходящей недели: 17 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "налог на Google". Идеолог инициативы – глава Налогового комитета парламента Даниил Гетманцев уверен, что крупные интернет-компании наподобие Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber не доплачивают в Украине налоги.

"Чому ми маємо пільгувати іноземців і таким чином обкрадати наш державний бюджет? Маєте клієнтів у певній країні – сплачуйте цій країні податки!,"– резко высказался депутат.

Поэтому он предложил в законопроекте ввести для интернет-компаний, которые являются нерезидентами, и даже не имеют у нас офисов, обязательный налог на оказания услуг украинцам в размере 20%.

Не для всех. А только для тех, чей оборот за год превышает 1 млн грн. Остальные, вероятно, слишком маленькие, чтобы Налоговая служба на них тратила силы. Хотя, мол, если захотят добровольно – милости просим. За нарушение новых норм интернет-компанию депутаты предложили штрафовать в размере 100% оборота.

Другими словами, не уважаешь наши законы – придется отдать все, что заработал, в государственный бюджет Украины.

В пояснительной записке к законопроекту Гетманцев пишет, что налогообложение электронных услуг – мировая практика. Он приводит в пример, сколько денег в бюджет удалось заработать таким образом россиянам. В РФ аналогичный закон вступил в силу в 2017 году. За это время на налоговый учет встали 1580 компаний, включая Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

За предоставления услуг физическим лицам они уплатили в бюджет в первый год действия закона 9,4 млрд рублей. Впоследствии сумма быстро росла. И только за 3 месяца 2019 года россияне собрали таким образом с иностранцев 12 млрд рублей.

Красивые цифры, не правда ли?

Интересно, на какие же поступления в казну рассчитывают украинские депутаты?

Гетманцев в прошлом году упомянул, что бюджет, по его оценкам, недополучает 3 млрд грн в год только от услуг рекламы в интернете.

Интересно, кто же эти компании, которые недоплачивают столько налогов в Украине?

Перейдем к цифрам

Итак, по данным Всеукраинской Рекламной коалиции, весь рынок интернет-рекламы в 2020 году составил 19,9 млрд грн. Конкретные компании не называются, но, например, известно, что после блокировки российского поисковика Яндекс, фактически основным игроком на рынке контекстной рекламы в интернете стала компания Google.

А реклама в поисковиках – самая крупная статья рекламных доходов в УАнете, 12,3 млрд грн. Или 62% от общего пирога.

И это еще не все. Видео-подразделение американского поисковика – YouTube, является основным игроком на рынке видео-рекламы в интернете. Этот сегмент рынка оценивается в 3,8 млрд грн.

Таким образом, Google в Украине – настоящий монстр, чей заработок от рекламы составляет примерно столько же, сколько зарабатывают ВСЕ украинские телеканалы!

Есть нюансы

Казалось бы, вот она, основная цель Гетманцева. Но не все так просто. На самом деле у Google в Украине уже давно, с 2007 года, существуют юридическое лицо, которое заключает контракты с местными рекламодатели. Преимущественно, клиенты Google – это как раз юридические, а не физические лица. Они не могут не платить НДС в размере 20% и сейчас, еще до принятия "закона о Google".

"Мы платим все налоги согласно украинского законодательства", – сообщили в украинском офисе Google. И, очевидно, хотели подчеркнуть, что платят много: "находимся на обслуживании в специальном департаменте по работе с особо крупными налогоплательщиками".

Что ж, но ведь есть же еще какие-то крупные игроки-нерезиденты на украинском рынке, которые не такие правильные как Google? Да, есть, и за примерами ходить далеко не надо. Есть еще компания Facebook.

И в связи с тем, что у Facebook нет в Украине своего представительства, налоги за оказание услуг на нашей территории эта компания не платит.

Казалось бы – не велика беда. Ведь нынешний закон предусматривает в таком случае, что НДС платит вместо Facebook украинский получатель рекламной услуги. Но многие местные рекламодатели все-таки предпочитают увиливать и платить через физлица (директор фирмы) или с иностранных счетов.

И причина у такого непослушания есть очевидная. Дело в том, что украинское юрлицо, заказывая рекламную услугу у нерезидента, сейчас обязано заплатить целых два налога: 20% – НДС "за того дядю нерезидента из-за рубежа" и 20% – так называемого налога на репатриацию.

Итого 40%. многовато получается!

Кстати, Гетманцев в своем законопроекте все-таки решил убрать это недоразумение. И хочет отменить налог на репатриацию для электронных услуг. Тогда будет все честно. Будь ты юрлицом или физлицом – все равно заплатишь НДС в размере 20%. И все. Изощряться не придется.

Даже при таких раскладах, заработать дополнительные 3 млрд грн рекламных денег в бюджет вряд ли удастся. Ведь объем продаж у Facebook в Украине в разы меньше, чем у короля рекламного рынка Google. CEO коммуникационного агентства PlusOne Максим Саваневский оценивает, что на детище Марка Цукерберга на нашем рынке приходится порядка 10-20% баннерной рекламы и еще столько же – в сфере видеорекламы. Итого, его заработок в нашей стране можно оценить в 0,7-1,4 млрд грн. Прибавьте к этому НДС в размере 20%. Ну вот, в принципе, и все горизонты.

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Откровенно скажем – негусто. Но депутатам не стоит отчаиваться.

Ведь самый большой куш с законопроекта Гетманцева, скорее всего, можно будет сорвать не в интернет-рекламе, а у других известных иностранных компаний, которые обслуживают миллионы украинцев.

Предлагаю начать по секторам.

ПЕРВОЕ – услуги доступа к онлайн-видео. Это чистой воды потребительский рынок для физлиц. То есть имеет прямое отношение к новой норме закона.

Зашел на сайт Netflix, купил подписку, посмотрел кино. Деньги ушли нерезиденту. Местных налогов нет.

Мне с трудом удалось нарыть хоть какие-то цифры по объему этого рынка в Украине. У Сергея Бойко, СЕО BigDataUa, как оказалось, есть оценочная информация.

Итак, по его оценке, у Netflix в Украине около 100 000 пользователей. Стоимость базовой ежемесячной подписки – $9. Итого, можно оценить, что американский онлайн-кинотеатр уже может зарабатывать в Украине порядка 300 млн грн. Тут можно "поднять" 60 млн грн НДС.

Apple TV – 50-70 тысяч подписчиков. Подписка – $5 в месяц. Итого имеем 85-113 млн грн дохода кинотеатра в год. Или 17-23 млн грн дополнительного НДС.

YouTube – около 100 000 подписчиков в Украине. Минимальная подписка – $3. Потенциально это еще 20 млн грн дополнительного НДС.

Итого, с иностранных онлайн-кинотеатров в год можно собрать дополнительно порядка 100 млн в госказну.

Как-то тоже не сильно густо. Но ведь должны быть сферы, где денег обращается гораздо больше? И они действительно есть.

ВТОРОЕ – онлайн-игры. Очень серый и очень недооцененный рынок. Все мы знаем игру World of Tanks белорусской компании Wargaming. Украинцы уже привыкли платить за нее деньги в сети. А ведь помимо Wargaming существует еще целая экосистема онлайн-игр, издателями которых выступают компании-нерезиденты.

Опять-таки, с трудом, но мне удалось найти международное исследование, в котором прошлогодний украинский рынок онлайн-игр оценен в $261 млн





Вот здесь уже, как говорится, действительно запахло большими деньгами.

Если предположить, что крупные паблишеры игр, а это Tencent, Sony, Apple, Microsoft, Nintendo, начнут платить НДС в Украине, то мы можем заполучить НДС, максимально равный миллиарду гривен!

Здесь стоит добавить, что существует еще совсем неизведанный рынок азартных онлайн игр, полностью находящийся в тени в Украине. Там тоже крутятся очень "большие выигрыши" без местных налогов.

ТРЕТЬЕ – рынок онлайн-такси. На нем работают такие иностранные сервисы, как Uber и Bolt. Весь украинский рынок услуг по перевозке пассажиров эксперты оценивают примерно в $1 миллиард в год. Понятное дело, большую часть этих денег получает местный таксист. И платит ли он с них налоги или нет, нынешнего законопроекта не касается. Но сервисы наподобие Uber и Bolt получают комиссию с этих денег, равную примерно 10%. То есть их ежегодный кусок выручки – это примерно $100 млн.

Если предположить, что на Uber и Bolt приходится половина всего рынка, то речь может идти о $50 млн оборота, которой должен платиться НДС. А это еще 270 млн грн в казну. Хотя были заявления менеджеров Uber, что все украинские налоги они УЖЕ платят.

ЧЕТВЕРТОЕ – облачные услуги. Здесь крупных нерезидентов три. Amazon, Microsoft и Google. Они предоставляют украинцам услуги облачных вычислений. Гендиректор компании "Де Ново" Максим Агеев оценивает прошлогодний украинский рынок в $34-35 млн. Иностранцы, по его оценке, занимают на нем порядка 65%. То есть можно предположить, что здесь еще можно будет собрать около 100 млн грн налогов. Кстати, как говорит Агеев, часть зарубежных компаний действительно обходит украинский налог. Они продают облака под видом программного обеспечения и ничего не платят.

ПЯТОЕ – есть еще рынок услуг по аренде/сдаче недвижимости онлайн. И известные названия на нем – Booking.com и Airbnb. Правда, навряд ли с учетом коронавируса и постоянных карантинов они имеют большой доход в Украине. Оценок их местных доходов тоже найти не удается.

ШЕСТОЕ. Мессенджеры. Здесь в Украине есть реально крупные компании с большим местным доходом. В данном случае я говорю о Viber. Примечательно, что мессенджер зарабатывает не столько на физлицах, сколько на украинских компаниях, для которых организовывает рассылку. Гетманцев, ранее заявлял, что Viber, также как и Facebook, согласился платить налоги в Украине.

Правда, неизвестно, о каких суммах идет речь.

В завершении можно сказать, что все крупные транснациональные компании, скорее всего, все-таки пойдут навстречу украинским депутатам. Так как в каждой стране присутствия привыкли работать в легальном поле. Впрочем, это совсем не говорит о том, что транснационалы не постараются оптимизировать налоги.

Сама же налоговая нагрузка ляжет на плечи украинских потребителей. Как показывает практика других стран, международные компании просто добавляют НДС в чек. Так что ждем повышения расценок.