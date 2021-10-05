Назад в социализм? Кто отвечает за изменение экономического курса в Украине

Блог Александра Ольшанского

В Украине единственный орган, который отвечает за фискальную политику, – это парламент. Ни президент, ни Кабинет министров за фискальную политику не отвечают. Только парламент может изменять налоги и влиять таким образом на экономику.

Я сторонник нашего президента и голосовал за него, и мне нравится та политика, которую он проводит. При этом я, например, не согласен с экономической частью того, что происходит в парламенте и с экономической частью политики партии "Слуга народа". Был резко изменен экономический курс и, условно говоря, с позиций либертарианских или около того мы перешли к позициями "около социалистическим". Иногда даже еще левее.

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Как предприниматель я понимаю, чем это закончится. Если посмотреть наши изменения за 2,5 года по фискальному законодательству, то господин Гетманцев (глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев) легко бы вписался в какую нибудь "лево-социалистическую" партию, может быть даже коммунистическую.

Регулирует экономическую жизнь в стране исключительно парламент. Минфин может только распоряжаться бюджетом, он может тратить на что-то деньги, но он не регулирует отношения с предпринимателями.

Если говорить об избирателе, он действительно разочарован, но избиратель голосует за партию власти сейчас по очень простой причине: многие вещи сдвинулись с мертвой точки. Вещи, которые не сдвигались с нее 20-30-летием. Люди видят ситуацию с тарифами, да, тарифы растут, но они растут в меньшей степени, чем растут цены на энергоносители, здесь тоже есть определенные заслуги. Я думаю, что причина в этом. Хотя я, как предприниматель, не могу поддержать экономическую политику, проводимую Гетманцевым, например.

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Ток-шоу "Дежурные по стране" в эфире канала "Украина 24", 4 октября