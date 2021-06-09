НДТМ должны быть доступными для промышленности

Дмитрий Шпенов

Законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" уже второй раз отправили на доработку в экологический Комитет ВР. Наиболее спорной для всех сторон оказалась норма, регламентирующая внедрение промышленными предприятиями наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ).

В последней версии з/п был установлен нереалистичный для бизнеса срок внедрения НДТМ — четыре года. Для сравнения: в странах ЕС этот процесс занял 20-30 лет. Однако разница не только в сроках. Власти Евросоюза активно помогали бизнесу за счет специально созданных фондов, обеспечивали промышленность льготами и налоговыми преференциями. В Украине же никакой финансовой поддержки промышленности в рамках декарбонизации не предусмотрено.

Сам НДТМ – сборник наилучших технологий – должен быть значительно доработан. Сейчас это просто набор технологий, который был взят из европейского законодательства и переведен на украинский язык – хотя даже непосвященным понятно, как велик технологический разрыв между украинскими и европейскими предприятиями. Не все технологии могут быть внедрены в Украине, а только доступные для отечественных производителей. И именно об этом говорится в Соглашении Украины с ЕС.

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Внедрение НДТМ должно стать для украинской промышленности хорошим поводом поддержать украинских производителей техники и оборудования, а также использовать механизм локализации производства. Так мы не только внедрим экотехнологии, но также создадим новые рабочие места и расширим внутренний рынок промышленной продукции.

Но без государственных инвестиционных механизмов этот проект не запустить. По расчетам отраслевых экспертов, только для ГМК-индустрии внедрение НДТМ обойдется в 178,2 млрд грн. Эту сумму промышленники не найдут самостоятельно ни за четыре года, ни за десять. Ведущие компании отрасли с большими потерями вышли из карантинного кризиса. Экомодернизация производства – очень дорогостоящий процесс. Отвлечение на него всех свободных средств может привести к финансовому кризису и банкротству украинских компаний. А это значит, что миллионы украинцев могут остаться без работы и средств к существованию.

Авторам законопроекта очень важно понять: экомодернизация промышленности – это большой проект государственно-частного партнерства. По-другому это не работает, о чем наглядно говорит опыт стран ЕС. Надеюсь, доработанный законопроект будет не только регулировать вопросы промышленного загрязнения, но и станет драйвером новой протекционистской промышленной политики. Там, где мы сегодня видим проблемы, нам необходимо увидеть возможности.