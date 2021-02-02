Новой американской власти не нужна наука

Неплохое начало недели, друзья. Обезьяне вживили чип и теперь она сидит и рубится в компьютерные игры. Neuralink – компания, которая работает над соединением мозга с компьютером, успешно интегрировала чип в мозг примата.

"Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга" – рассказывает о новых способностях обезьяны Илон Маск.

Видео обещают показать через месяц (вот уже интриганы)! Конечно, гений и самый богатый человек в мире нас уверяет, что система создана, чтоб помочь людям с травмами головного и спинного мозга. Устройство поможет вернуть им утраченные способности.

Ребята, мне кажется, у всех землян в той или иной степени травмы головного мозга.

И мне точно бы не помешало немножко отрегулировать способности своего мозга. Илон, прошу, не останавливайся! Хоть, конечно, нынешняя власть тебе и подпорчивает жизнь.

Я никогда не писал о политике – мало что в этом понимаю. Но вот эта новая администрация в США мне уже не нравятся.

Отложили выполнение и замедлили реализацию невероятно прекрасной программы "Артемида" – высадку на Луну и обустройство лунной базы. Бюджеты заморозили: надо, мол, земные дела порешать в первую очередь. Так это и есть земные дела, уважаемые дяди и тети из Белого дома.

Я уже молчу о сопутствующих изобретениях в результате космической гонки – от кроссовок с воздушной подушкой до систем жизнеобеспечения в больницах. Я сейчас о прямом действии: где будем жить, когда масса людей достигнет критического показателя? А лунная программа – это строительство стартовой площадки для колонизации Марса.

К тому же, китайцы не сокращают, а наоборот наращивают расходы космических программ.

В общем, я не доволен. К тому же бюрократы в США задерживают испытания первого многоразового межпланетного космического корабля Starship. Он должен был взлететь (и не разбиться, как в первый раз) еще 28 января.