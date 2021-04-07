О цене зеленого перехода для ЕС и Украины

По оценкам экспертов McKinsey, трансформация сталелитейных предприятий для производства стали с низким выбросом СО2 обойдется компаниям Европейского Союза в 100 млрд евро. Наиболее оптимальным технологическим решением называется замена ископаемых видов топлива для прямого восстановления железа на возобновляемую электроэнергию и водород.

Таким образом экомодернизация сталелитейных мощностей напрямую зависит от энергетических преобразований. Чем быстрее промышленники откажутся от "грязной" энергии, тем быстрее будут достигнуты цели по Green Deal в отрасли.

Эксперты отмечают, что кризисный 2020 год прибавил динамики зеленым преобразованиям. Европейские сталелитейщики, скорее всего, не будут загружать избыточные мощности. Их просто сократят, а освободившиеся ресурсы перенаправят на внедрение экотехнологий.

Сегодня уровень загрузки сталелитейного производства в ЕС составляет всего 20-25%. Сказывается резкое падение спроса на сталь во время пандемии. Прогнозируется, что в ближайшие три года верхняя планка спроса восстановится до 140-150 млн т в год.

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Оценивая процессы, происходящие в сталелитейной отрасли ЕС, следует отметить, что в 2020 году на Евросоюз пришлось 8,5% мирового спроса на сталь. На Китай – 57% спроса, поэтому динамика промышленного развития КНР будет и далее определять конъюнктуру глобального рынка стали.

В отличие от Китая, где делают ставку на госинвестиции, ЕС собирается аккумулировать средства, необходимые на проведение зеленых преобразований, за счет поступлений от "углеродной" пошлины (СВАМ) и торговли выбросами (EU ETS). По предварительным расчетам, СВАМ будет приносить в бюджет Евросоюза 5-14 млрд евро в год. В оценку доходов от продажи квот заложен прогноз роста цены на выбросы СО2 к 2030 до 100 евро/т с нынешних 20-40 евро/т.

Если для европейцев СВАМ означает доходы, то для украинских металлургов этот механизм означает дополнительные расходы в 379 млн евро в год. Получается, что, не имея денег на экомодернизацию, мы будем косвенно финансировать ее проведение в ЕС.

Украине необходимо срочно создать Фонд декарбонизации, чтобы начать финансирование зеленого перехода. Соответствующий з/п № 4347 зарегистрирован в парламенте. Кроме того, нужно стимулировать развитие зеленой энергетики, именно она станет драйвером будущей экотрансформации промышленности.