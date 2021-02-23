О мифах и февральском снеге

Мы живем в мире мифов. Все, что нас окружает в общественном сознании – суждения пухленькой кухарки, концепции ученых и даже взгляды на историю мелкого прыщеватого студента с немытыми неделю волосами, современность и будущее – все является отдельной стороной либо завершенным образом человеческой выдумки, завернутой в более или менее приглядную маркетинговую упаковку, к реальности имеющую весьма опосредованное отношение.

Это состояние не только нашего общества и не только современного мира. Однако именно современный мир фонтанирует источниками информации, объем которой значительно ослабляет способность критического восприятия и преломления чужих суждений и идей через призму собственного жизненного опыта, настолько, что содержание информации вытесняется бессодержательным маркетингом.

Потоки пустой, а иногда и откровенно вредной информации определяют наше мировоззрение, обуславливая наши поступки.

И в этом было бы полбеды, если бы чаще всего информация не создавалась в целях манипуляции общественным поведением, закрепления стереотипов и подталкивания общества иногда расчетливыми подонками, иногда полезными идиотами, а иногда и первыми, и вторыми к ложным целям.

Казалось бы, как находясь в здравом уме и трезвой памяти, ковбой из Колорадо может проголосовать за упразднение верхней планки прогрессии в income tax, уменьшив таким образом в ущерб себе налогообложение толстосумов с Манхеттена? Однако это происходит, вызывая неподдельный интерес у социологов и психологов, объясняющих данный феномен приверженностью избирателя той популярной идеологии, носителем которой он хотел бы казаться в глазах окружающих, даже нанося ущерб своим материальным интересам.

Однако он повышает свой социальный статус, исповедуя при этом манипулятивно созданные общественные ценности. В социальной философии даже существует такая категория, как "экспрессивные интересы", т.е. интересы, которыми руководствуется избиратель, голосующий за ту или иную программу вопреки своим материальным интересам, либо интересам группы, к которой он принадлежит.

Руководствуясь экспрессивными интересами, большинство избирателей может поддержать в экономически развитых странах идею о сокращении налогообложения для бизнеса (в рамках мифа о smart предпринимателе, который обеспечивает доходом все остальное население и потому нуждается в уменьшение налогового бремени, чтобы лучше делать свою работу), что повлечет за собой распределение налогового бремени на них же самих.

А в менее развитых странах, исходя из тех же экспрессивных интересов, избиратель вполне может воспринять в штыки меры по выведению в белую торговли, либо заработных плат, умышленно сопровождаемые откровенными манипуляциями об увеличении давления на бизнес. Хотя абсолютно не обязательно иметь даже три класса образования, чтобы отделить элементарное противодействие уклонению от налогообложения от дополнительных и не нужных бизнесу обременений.

Ведь очевидно, что первой, если не единственной обязанностью бизнеса перед обществом является уплата налогов. Что, собственно, и отличает бизнес от организованной преступной деятельности по уклонению от налогообложения.

Разница в конструировании экспрессивных интересов у нас и, скажем, в США состоит в том, что наш дискурс (если так его можно назвать) лежит не в плоскости обсуждения тех или иных правовых решений и форм, а в плоскости того, стоит ли вообще выходить в "белую", в правовое поле, либо лучше все же остаться в тени и посмотреть, насколько еще нам удастся обеднеть, шагая своим уникальным путем. Чисто наша особенность состоит не только в том, что мы эту дискуссию ведем, сколько в том, что ведем мы ее на полном серьезе, старательно выдумывая и опровергая аргумента "за" и "против".

Очевидно, что на западе крупный капитал, имея в распоряжении все доступные ему средства, конструирует господствующую идеологию, создавая правильные нарративы общественного мнения, для поддержания последним правильных предвыборных лозунгов, которые приводят к власти правильных политиков, уменьшающих налоговое бремя для крупного капитала, перераспределяя в его пользу еще больше общественного богатства. За счет этого крупный капитал приобретает средства влияния на идеологию и приобретение популярных политиков.

У нас же, наши нарративы культивируются теневиками – подонками, лихо "зарабатывающими" миллионы не гривен на своих теневых схемах, небезуспешно пытающихся выдать элементарную борьбу со схемами за ущемление прав бизнеса.

Здесь, в Украине мы на полном серьезе поддерживаем право на тень либо право на неуплату налогов, не осознавая, что самим фактом такой дискуссии мы не просто уничтожаем саму надежду на достойные зарплаты учителей, полицейских, медиков.

Мы уничтожаем будущее своей страны, отказывая ей в достойной медицине, образовании, правоохранительной системе.

Нашему капиталу нет никакого коммерческого смысла выстраивать сложные и дорогие многоходовки, манипулируя общественным мнением, как это происходит на западе. Наш капитал "от сохи", проще, откровеннее и грязнее. Почему? Да потому что мы позволяем ему таким быть, покорно потребляя весь производимый им не интеллектуальный продукт.

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Нашему капиталу достаточно правильно разложить яйца в корзинки формально противоборствующих политических сил, заручившись поддержкой и условной власти, и условной оппозиции, показательно борющихся между собой по вопросам статуса языков, мертвых героев и цветов флага.

В самом крайнем, неожиданном случае найти правильные аргументы можно и для условно чужой для капитала политической силы. А если твоя лошадка вдруг захромает (потеряет условную поддержку избирателя), – ее всегда можно заменить на другую из пестрого, но объезженного политического стада. Благо, под седло готовы встать все (или почти все) участники политических забегов.

Ведь круговая порука политического класса нашего общества не терпит разногласий в по–настоящему принципиальных вопросах.

Мы можем устраивать многотысячные митинги по вопросу с какой даты вводить украинский язык обучения в русских школах, но никогда не сломаем копья относительно 14%-ной ставки НДС для больших аграрных холдингов, судьба нефтепроводной трубы из РФ либо приватизация ГОКа.

Поэтому последние вопросы, по-настоящему определяющие судьбы Родины, проходят незаметно, подковерно, как бы сами по себе, а фасадные, не касающиеся материальных, а значит, на самом деле важных интересов тех, кто считает себя в нашей стране элитами, доходят до настоящих битв.

И так без малого 30 лет…

Однако, самые нешуточные сражения происходят вокруг вопросов, проектов и тем, ломающих статус кво. Они могут быть не прямо связанными с предметом противостояния. Ну в самом деле, кто же публично будет выступать против отмены коррупционных оценочных площадок, введенных при прошлой власти, патриотично сконцентрировавшейся на изъятии из карманов украинцев до одного миллиарда (нет, вы не ослышались!) гривен в год?

Здесь лучше ударить по борцам с схемой, обвинив их во всех грехах, от поставки ядерного оружия Ирану до увлечения макраме. С другой стороны, для защиты контрабандных схем ценою в миллиарды, лучше вывести на улицу несколько тысяч людей под лозунгами противостояния уничтожению малого бизнеса. Схемы контрабанды, конечно, окупят акцию, а полезные идиоты в соцсетях поддержат "массовое" движение бесплатно. За политиками, акциями, ЛОМами стоят деньги, малые и не очень, – единственной целью которых является формирование и подпитка "экспрессивных интересов" на украинский лад.

Так работает украинская политика. Работает до сих пор, несмотря на то, что мир вокруг стал другим, пошел дальше, все больше оставляя нас на обочине.

На самом деле, хотя кому-то это и незаметно, но наша страна стала другой. Однако псевдо-элиты остались прежними. Гирей цепляясь за подол, они не дают стране стать на ноги, продолжить путь, обогнать конкурентов. Они разъединяют, порождают ненависть к соседу, зависть к ближнему, всячески подавляя желание объединиться для достижения единой цели – сильной и богатой Украины.

Почему? Да потому, что в сильной и богатой Украине нет места нелегальному алкоголю, левому табаку, янтарным "копанкам" и лесовозам с кругляком. Нет места тотальному вранью, бесконечным взяткам и злоупотреблениям. В новой Украине нет места ИМ, оставшимся позади, как февральский снег тающий под ярким мартовским солнцем еще холодным, но уже точно весенним днем.

Густав Лебон в своей бессмертной "Психологии народов и масс", сегодня местами попахивающей фашизмом, о великих исторических событиях писал, что "истинно исторические перевороты – не те, которые поражают нас своим величием и силой. Единственные важные перемены, из которых вытекает обновление цивилизаций, совершаются в идеях, понятиях и верованиях. Крупные исторические события являются лишь видимыми следствиями невидимых перемен в мыслях людей".

Убежден, что перемены, – к лучшему, справедливому, цивилизованному обществу, уже произошли в нас, в нашем сознании, понятиях, смыслах. Убежден в том, что никто, никакие герои прошлого, ставшие сегодня антигероями, не смогут остановить и обернуть вспять наше развитие. А также то, что мы не "имеем большой потенциал", как принято было говорить, прикрывая поражения в прошлом, а на самом деле являемся лидером среди соседей. Мы действительно способны на чудо, на подвиг, на заразительный пример, вызывающий зависть. И никто, ни олигархи, ни политики, ни псевдоэксперты, ни просто полезные идиоты в соцсетях нас в этом не остановят.