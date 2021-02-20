Операция "Вакцинация", или Почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса

Начало вакцинации в Украине от COVID-19 переносится. На март. Как разъяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, препараты поступят в конце февраля – начале марта. По его словам, не только Украина, но и многие страны Евросоюза столкнулись с проблемой смещения сроков поставок вакцин. Причины разные: организационные, технические, даже погодные – сильные морозы и снегопады не позволили вовремя доставить препараты в клиники. Но премьер твердо заверил: вакцина скоро будет. Первая партия – 117 тысяч доз. Потом дадут больше, счет ампулам пойдет на миллионы.

"Украинцы в ближайшее время будут обеспечены качественными и безопасными вакцинами", – пообещал премьер.

Последние три его слова выделим!

Вот только сами украинцы почему-то не очень горят желанием вакцинироваться. Большинство заявили, что не дадут себя колоть даже бесплатно.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", если вакцина будет доступна в аптеках за деньги, то готовы сделать прививку 39% респондентов, не готовы – 56%, еще 5% не определились. Также 56% не хотят прививку даже бесплатно. А вот "на шару" согласны получить иммунитет уже 43% людей, на 4% больше.

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Сайт "Сегодня" провел свой опрос. На вопрос: будете ли вы делать прививку от коронавируса?

37% респондентов ответили: нет, боюсь побочных эффектов;

24% решат через какое-то время после начала вакцинации;

15% согласны только на бесплатную вакцинацию;

13% готовы заплатить, чтобы не заболеть;

11% не определились с ответом.

По мнению врачей-иммунологов, люди не хотят прививаться потому, что не верят в безопасность вакцины и боятся осложнений. Не в последнюю очередь благодаря стараниям отдельных СМИ, которые разгоняют панику, описывая тяжелые и даже смертельные последствия прививок.

Но согласитесь: никому не дано право распоряжаться чужим здоровьем. Тем более, что случаи осложнения после прививок действительно есть. О причинах остается лишь догадываться. Где гарантия, что самую качественную вакцину правильно хранили при транспортировке? Если испорченную колбасу можно определить по запаху, а черствый хлеб – наощупь, то пришедшую в негодность из-за неправильного хранения вакцину так не определишь. Поэтому я, пожалуй, примкну к тем 24% опрошенных, которые решили не спешить.

Да, мне за 60, работающий пенсионер, группа риска. Мне положена и рекомендована прививка от коронавируса. Но я считаю вероятность заразиться минимальной. Так как ношу маску, пользуюсь санитайзером до и после похода в магазин, соблюдаю социальную дистанцию, избегаю переполненного транспорта. И главное – стараюсь ничего не трогать руками! Дверь в метро можно открыть плечом, а не ладонью, если в вагоне нет свободных мест – лучше прислониться к стенке, а не держаться за поручень. Ну и так далее.

Поэтому повременю с прививкой, даже если предложат бесплатно. Дальше будет видно.

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