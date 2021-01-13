Четыре главных шага, которые нужно сделать в 2021 году в сфере публичных финансов

Оставляя поиск ответа на извечный вопрос "кто виноват?" толпам FB-экспертов, а в отдельных случаях и Ирине Венедиктовой, предлагаю перейти, как мне кажется, к более конструктивному вопросу – "что делать?", а конкретнее, "что делать в 2021 году?", и еще конкретнее "что делать в 2021 году в сфере публичных финансов?". Тема, согласитесь, предстароновогодняя.

А поскольку государственные планы и стратегии в последние лет 7, прямо скажем, не самое сильное наше место (возможно, за исключением планов Нацбанка), предложу свое видение развития тех направлений, которые считаю стратегическими. Опять-таки, в сфере публичных финансов, в самой бедной стране Европы и конкретно на один год. И не в виде пустых, но ярко сформулированных направлений, которые в равной степени можно как выполнить, так и провалить, подобрав под победные корреляции для последующего отчета набор удобных для эфиров аргументов, а в виде конкретных задач, выполнение которых можно померить и оценить математически, а значит, и привлечь к ответственности конкретных высокоуважаемых исполнителей, проваливших ту или иную задачу.

Начнем с направлений. Их не должно быть много, однако, они должны быть на самом деле стратегическими и долгосрочными в своей перспективе.

Предложу четыре: детенизация, проактивная долговая политика, поддержка экономического роста и выполнение бюджета.

Теперь по каждому по порядку.

Детенизация

Это стратегическая и самая главная задача, которая стоит перед нами сейчас. Не будем спорить об объеме экономики в тени. По разным исследованиям, это от трети до двух третей. В любом случае, страшная цифра.

За последние 30 лет популизм власти превратил нашу страну в черное пятно на экономической карте Европы, загнав в тень и тех, кто хотел уклоняться от налогов, и тех, кто уклоняться от налогов вынужден в виду того, что работа в белую – это работа в убыток и верный путь к банкротству. Об этом не принято говорить, но тень – это бесправие всех наших налогоплательщиков – граждан Украины, вынужденных покупать те либо иные товары/работы/услуги без какой-либо защиты своих прав со стороны государства.

Ну, и самое главное, детенизация – это как раз об учителях, медиках и пенсионерах, об их зарплатах и пенсиях.

О тех, за чей счет питается, получая сверхприбыль от "сэкономленных" налогов, основная часть нашей "элиты".

Мы бесконечно далеки от мысли о полной детенизации, но вывести из тени до 20% ВВП на протяжении 5 лет – дело вполне реальное, если делать это честно, не выборочно и жестко.

Еще один важный момент, касающийся детенизации, – это стимулы (в том числе и налоговые) для развития экономики. Очевидно, что любой стимул является абсолютно неэффективным, пока половина экономики в тени. С одной стороны, он вовсе не будет так выгоден математически, как работа в тени, и с другой – он не предоставит никакого конкурентного преимущества теневому бизнесу, который не конкурирует и не может конкурировать на международной арене.

Итак, в 2021-м для этого мы должны:

ввести наконец-то РРО на условиях, предусмотренных законом № 4439-д (без дальнейших переносов), предварительно проведя всю необходимую разъяснительную работу для бизнеса о порядке использования бесплатного программного РРО, обеспечив безболезненную фискализацию;

провести налоговую амнистию (нулевая декларация). Принять законопроект и провести амнистию до 01.01.22 г. Очень важно сделать этот шаг именно в 2021-м ввиду того, что основные страхи большого бизнеса в виде антиBEBS и автоматического обмена налоговой информацией вступают в силу в 2022 году, таким образом, 2021-й – фактически последний год для того, чтобы беспрепятственно выйти "в белую". Фискальный эффект от налоговой амнистии не надо переоценивать. Хотя, если экстраполировать эффект от налоговой амнистии в Аргентине, стране с примерно равным нам населением, однако в 4 раза большим ВВП на душу, мы можем рассчитывать на детенизацию 30-40 млрд дол., с поступлениями в бюджет до 2 млрд дол. США. Однако, повторюсь, цифры достаточно условны, а фискальная цель для налоговой амнистии не является приоритетной;

(нулевая декларация). Принять законопроект и провести амнистию до 01.01.22 г. Очень важно сделать этот шаг именно в 2021-м ввиду того, что основные страхи большого бизнеса в виде антиBEBS и автоматического обмена налоговой информацией вступают в силу в 2022 году, таким образом, 2021-й – фактически последний год для того, чтобы беспрепятственно выйти "в белую". Фискальный эффект от налоговой амнистии не надо переоценивать. Хотя, если экстраполировать эффект от налоговой амнистии в Аргентине, стране с примерно равным нам населением, однако в 4 раза большим ВВП на душу, мы можем рассчитывать на детенизацию 30-40 млрд дол., с поступлениями в бюджет до 2 млрд дол. США. Однако, повторюсь, цифры достаточно условны, а фискальная цель для налоговой амнистии не является приоритетной; полноценно запустить электронную акцизную марку и навести (или начать наводить) порядок на рынке алкоголя и табака. В связи с этим мы должны обеспечить не только выполнение, а и перевыполнение планов по поступлениям от акцизного налога;

и навести (или начать наводить) порядок на рынке алкоголя и табака. В связи с этим мы должны обеспечить не только выполнение, а и перевыполнение планов по поступлениям от акцизного налога; до конца года завершить приватизацию Укрспирта (предприятий и ДП, и Концерна), что позволит (в числе других мер) значительно сократить нелегальный рынок спирта и алкоголя;

(предприятий и ДП, и Концерна), что позволит (в числе других мер) значительно сократить нелегальный рынок спирта и алкоголя; разработать окончательный концепт реформирования налогообложения доходов и уменьшения налогового давления на фонд оплаты труда для выведения зарплат из тени;

для выведения зарплат из тени; полностью уничтожить нелегальный азартный рынок и запустить рынок азартных игр в пределах локаций, разрешенных законом (до 300 по стране) с продажей лицензий на сумму не менее 7-8 млрд грн.;

в пределах локаций, разрешенных законом (до 300 по стране) с продажей лицензий на сумму не менее 7-8 млрд грн.; принять закон о Б юро экономической безопасности и запустить работу Бюро уже в 2021 году;

и запустить работу Бюро уже в 2021 году; навести порядок на таможне , за нашу неспособность справиться с проблемами которой откровенно стыдно:

- выполнение планов по доходам и перевыполнение при росте ВВП более 4,5% на 20% по году;

- полноценный запуск АЭО;

- полноценный запуск режима совместного транзита;

- криминализация контрабанды подакцизных товаров;

- доведение средней скорости оформления грузов на таможне до 50 мин (без учета оформления предварительных деклараций).

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Очень важно, чтобы дополнительные средства (перевыполнение бюджета), полученные от детенизации, были направлены на одну цель – повышение зарплат медикам .

Долговая политика

Без всякого сомнения, дороговизна государственного долга нашей страны является основным препятствием для нашего развития. Мы знаем, насколько проблема госдолга усугубилась в 2014-2017 годах, что собственно и превратило госдолг в гирю на ноге, бежать с которой наперегонки значительно сложнее.

Наша задача в среднесрочной перспективе – ослабить долговую нагрузку и постепенно перейти от кредитования МВФ к стандартным способам привлечения денежных средств на внутреннем и международных рынках.

Повторюсь, сделать нам это завтра не позволяет наш кредитный рейтинг, а значит, дороговизна привлекаемых денег, удешевлению которых содействуют кредиты в рамках программ МВФ.

Итак, что необходимо сделать в рамках долговой политики в 2021-м:

проведение переговоров с собственниками печально известных варрантов им. Яресько об их обмене на стандартные еврооблигации;

необходимо стабилизировать уровень госдолга к ВВП . Долговая нагрузка на экономику должна остаться +/- 1 п.п. на уровне 2020 года;

Долговая нагрузка на экономику должна остаться +/- 1 п.п. на уровне 2020 года; обеспечение первичного профицита бюджета в принятом проекте госбюджета на 2022 год;

повышение кредитных рейтингов на одну ступень до уровня B+ со стороны Fitch и S&P;

вступление Украины в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и отработка альтернативных источников финансирования государственного долга.

Поддержка экономического роста

Говоря о поддержке экономического роста, мы конечно, говорим в первую очередь о поддержке отечественных отраслей, производящих высокую добавленную стоимость. Государственная политика последних 7 лет по вполне объяснимым в 2014-2019 гг., но абсолютно не понятным в 2019-2020 гг. причинам направлена на изменение структуры национальной экономики в пользу сырьевых отраслей.

Вдумайтесь, с 2010 по 2019 гг. доля сырьевого экспорта выросла с 15% до 34%! Это не удивительно, ведь уровень налогообложения доходов (эффективная ставка) для аграриев и промышленности отличается в два и более раза не в пользу последней.

Развивая сырьевую экономику, мы не только ставим в зависимость себя от конъектуры цен на сырье на внешних рынках, мы также отдаем производство добавленной стоимости путем переработки нашего сырья другим странам, – а значит, отдаем и рабочие места, и налоги. Эта близорукая политика, к сожалению, продолжается и сегодня, что мы видим в предоставлении уже в декабре 2020 года прекрасно чувствующим себя в условиях кризиса крупным аграрных холдингам льготы в виде пониженной ставки НДС…

Так или иначе, будущее украинской экономики лежит преимущественно в создании равных условий хозяйствования, а также в поддержке развития промышленности (в том числе и сельскохозяйственной переработки) и иных отраслей с высокой добавленной стоимостью. Подчеркну, речь идет не о исчерпывающем перечне мер, а только тех, которые так или иначе касаются публичных финансов. Считаю, что в 2021 году мы должны осуществить следующие шаги:

уравнивание налогового давления для предприятий аграрного сектора и промышленности;

введение налога на выведенный капитал по польской модели – для предприятий с оборотом до 150 млн грн. в год;

по польской модели – для предприятий с оборотом до 150 млн грн. в год; предоставление льготы в виде пониженной ставки НДС на ввозимое и реализуемое на территории Украины оборудование. Соответствующий законопроект уже на рассмотрении в ВР. Отмечу, не мудрствуя лукаво, что речь идет именно о льготе и именно о поддержке и это как раз то, что надо поддерживать, в отличие от сырьевиков, под видом борьбы с эфемерными "скрутками".

запуск инструмента под общим названием " Инвестняни" в соответствии с принятым уже законом и обеспечение привлечения прямых иностранных инвестиций в 2021 году на уровне не менее 5 млрд дол. через объединенную, слаженную работу МИД, МЭРТ и президента. В этой связи, считаю, очень уместным заранее подготовленные турне президента по странам Азии, Северной Африки, равно как и постановка конкретных задач по привлечению инвестиций каждому послу Украины за рубежом;

в соответствии с принятым уже законом и обеспечение привлечения прямых иностранных инвестиций в 2021 году на уровне не менее 5 млрд дол. через объединенную, слаженную работу МИД, МЭРТ и президента. В этой связи, считаю, очень уместным заранее подготовленные турне президента по странам Азии, Северной Африки, равно как и постановка конкретных задач по привлечению инвестиций каждому послу Украины за рубежом; запуск не менее двух свободных экономических зон , в т.ч. зоны приоритетного развития на Донбассе и "Дия-сити", ориентированных на экспорт;

, в т.ч. зоны приоритетного развития на Донбассе и "Дия-сити", ориентированных на экспорт; продолжить удешевление кредитов для бизнеса и населения:

рост кредитов в экономику (резидентам – юр и физлицам) хотя бы на 4 п.п. (в 2019-2020 гг., несмотря на программу "5-7-9%" кредитование пока падало);

в экономику (резидентам – юр и физлицам) хотя бы на 4 п.п. (в 2019-2020 гг., несмотря на программу "5-7-9%" кредитование пока падало); запуск программы кредитования под льготные кредиты не сырьевого экспорта для среднего и крупного бизнеса. Запуск работы Экспортно-кредитного агентства и программ по льготному кредитованию. Мы должны обеспечить рост товарного (не сырьевого) экспорта не менее чем на 10%;

обеспечить снижение доли плохих кредитов (NPL) с 42,1 п.п. на 1 декабря 2020 г. до не более 25 п.п. на конец 2021 г., в т.ч. по госбанкам с 58,1 до 35 п.п. соответственно.

(NPL) с 42,1 п.п. на 1 декабря 2020 г. до не более 25 п.п. на конец 2021 г., в т.ч. по госбанкам с 58,1 до 35 п.п. соответственно. развитие финансовых рынков в широком смысле:

- пропорциональное выполнение стратегии развития финсектора до 2025 года;

- принятие законов:

"О финансовом лизинге"; "О финансовых услугах и финансовых компаниях"; "О страховании"; "О кредитных союзах".

Бюджетная политика

Конечно, 2020 год выдался сложным годом бюджетной политики. Однако COVID-19 и финансово-экономический кризис могли оправдать управление бюджетом-2020 в ручном режиме. Вместе с тем очевидно, что отдельных ошибок, к коим в первую очередь следует отнести срыв плана заимствований, можно было избежать, работая лучше, просчитывая наперед риски. Надеюсь, команда Минфина сделала выводы о недопустимости повторения подобных ошибок в 2021 году, основной задачей в сфере бюджетной политики должно стать ритмичное выполнение бюджета на протяжении всего года, а именно:

100% выполнение плана по доходам госбюджета (общему фонду).

100% выполнение плана по поступлениям от ЕСВ.

100% выполнение плана по расходам общего фонда бюджета (необходимо избежать той ситуации, которая была в этом году со срывом Минфином плана по заимствованиям). Выполнять план по расходам необходимо по общему фонду хотя бы на 95% на квартальной основе (3, 6, 9 месяцев) и не менее чем на 98% по итогам года. Для этого соответственно ежемесячно необходимо контролировать план выполнения бюджета по доходам с соответствующими кадровыми выводами.

Выводы

Конечно, перечисленные выше шаги нельзя воспринимать автономно. Их выполнение лежит в комплексе с реализацией других, возможно, более важных задач, к которым я отношу достижение мира, судебную реформу, противодействие коррупции и народовластие (в т.ч. закон о референдуме). Эти все звенья, тесно связанные между собой, все они важны и без них не будет успешной Украины. Однако, согласитесь, без публичных финансов, здоровье которых является залогом качественного и стремительного роста организма страны в целом, реализация отдельных направлений государственной политики невозможна в целом.

Фазиль Искандер когда-то с грустным сарказмом сказал, что самое главное вовремя погрузиться на дно, ведь тогда еще есть шанс от него оттолкнуться.

За последние четверть века (за небольшим перерывом) мы, собственно, и выполняли эту задачу, погружаясь все глубже и глубже. Наши антирекорды стоят в топах не только Европы, но и всего мира. Убежден, мы устали от постоянного падения, устали быть худшими и наконец-то поняли, что залог любого успеха не в сладких речах на виртуальных трибунах соцсетей, а в каждодневном тяжелом труде, по кирпичику умножающем благосостояние нашей страны.

Убежден, 2021 год должен стать переломным. С него мы должны начать наш рост, от него мы и будем исчислять историю благосостояния своей страны. Все это, бесспорно, в наших силах. Для этого необходимо воля и четкий план, пример которого в сфере публичных финансов изложил Ваш покорный слуга.