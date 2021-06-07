Почему Бюджетная декларация важна для каждого? (укр)

Днями Уряд вперше схвалив Бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки, тим самим, зробивши довгоочікуваний крок на шляху до впровадження середньострокового бюджетного планування, яке в Україні намагалися втілити останні десять років. Без перебільшення зазначу: ухвалення Кабінетом Міністрів України Бюджетної декларації – це надважлива подія для всієї країни, яка відкриває як для влади, так і для бізнесу нові можливості.

Зрозуміло, що для пересічних українців Бюджетна декларація або як її ще називають "весняний бюджет" є терміном новим. Тож у цьому дописі я хотів би пояснити сутність цього документа, його значимість, аби кожен мав уявлення про ті ключові зміни, які відбуваються в бюджетному процесі.

Передбачувана та ефективна бюджетна політика

Середньострокове бюджетне планування – це невід’ємний атрибут сучасної системи управління публічними фінансами. Ще на кінець 2008 року його було впроваджено в більш, ніж двох третинах країн світу. Основна мотивація – кращий контроль за ефективністю використання публічних коштів та покращення економічного зростання.

Україна завершила створення необхідного законодавчого підґрунтя для повноцінної реалізації середньострокового бюджетного планування у 2018 році, коли були прийняті відповідні зміни до Бюджетного кодексу. Ключовим елементом цієї системи є Бюджетна декларація – стратегічний документ, який поєднує в собі пріоритети соціального й економічного розвитку держави та наявний бюджетний ресурс для їх досягнення. Наявність такого документа допомагає проникнути крізь безліч цифр і показників до суті того, на що саме будуть витрачені кошти платників податків у середньостроковій перспективі, й дає змогу Парламенту й суспільству дати оцінку досягнутим при цьому результатам.

Крім того, застосування середньострокового бюджетного планування має переваги для всіх учасників процесу. Так, влада отримує більше довіри з боку суспільства завдяки передбачуваності подальшого розвитку країни та забезпеченню ресурсів для доведення до кінця розпочатих реформ, особливо структурних, які неможливо реалізувати протягом одного року. Головні розпорядники бюджетних коштів та бюджетні установи отримують прогнозованість обсягу доступних ресурсів і можуть формувати більш реалістичні плани діяльності та зосередитись на підвищенні ефективності своєї роботи та якості послуг. Бізнес бачить основні параметри розвитку економіки у середньостроковій перспективі, включаючи розмір мінімальної зарплати, рівень інфляції, курс валют, а також плани Уряду у сфері податкової політики, і може краще планувати свою діяльність на цій основі. Населення краще розуміє, на які соціальні стандарти та послуги з боку держави можна розраховувати та як буде підвищуватись їх якість.

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Що планується на 2022 – 2024 роки?

Для практичного розуміння ефекту Бюджетної декларації наведу кілька прикладів. Так, Бюджетна декларація на 2022 – 2024 роки передбачає, що протягом наступних трьох років аграріям буде доступна державна підтримка в загальному обсязі 13,5 млрд гривень. Це означає, що вже зараз близько 9000 підприємств можуть активно планувати свою діяльність та визначатись спільно з профільним міністерством, яка саме підтримка їм необхідна: здешевлення кредитів та придбання с/г техніки, розвиток фермерських господарств, розвиток тваринництва, садівництва, виноградарства тощо. Також малий та середній бізнес матиме доступ до 13,3 млрд грн у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" і гарантій Фонду розвитку підприємництва, а також до 10 млрд грн щорічно завдяки частковому гарантуванню державою їх боргових зобов’язань через інструмент портфельних гарантій.

Інший приклад: протягом 2022 – 2024 року держава планує витратити 240,6 млрд грн на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг державного та місцевого значення, комунальних доріг та забезпечення безпеки дорожнього руху. Що ж отримають платники податків взамін? Головний розпорядник бюджетних коштів за цим напрямом Укравтодор планує, що це дозволить побудувати, реконструювати та відремонтувати близько 43 000 км доріг державного значення і 119 000 км доріг місцевого значення. Завдяки цьому кількість дорожньо-транспортних пригод має скоротитись орієнтовно на 7%. Головні розпорядники звітуватимуть про досягнення поставлених ними цілей, що дозволить кожному громадянину оцінити їх ефективність.

Якщо говорити більш глобально, то Бюджетна декларація передбачає виділення близько 5% ВВП щороку на соціальний захист та соціальне забезпечення, 4% ВВП – на охорону здоров’я та 6% ВВП – на освіту. Більш відповідальна бюджетна політика, при якій ми рухаємось до скорочення дефіциту державного бюджету до 2,7% ВВП у 2024 році, дозволить нам витрачати менше на обслуговування боргів.

Таким чином, про Бюджетну декларацію можна сказати, що це своєрідна масштабна навігація бюджетного процесу, з визначенням реалістичних доходів і граничний видатків на головні стратегічні цілі на три роки вперед. При цьому успіх її реалізації цілком залежить від відповідальності та дисципліни всіх учасників процесу й громадський контроль відіграє у цьому дуже важливу роль.