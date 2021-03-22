Почему локдаун не эффективен

Итак, в Киеве снова локдаун – не работают кинотеатры, торговые центры, рынки, рестораны и кафе. Но в этот раз условия горазда мягче. Несмотря на то, что Киев попал в красную зону карантина, городской транспорт продолжает работу.

Хотя общественный транспорт – это как раз та сфера жизнедеятельности города, где риск заражения очень высок. Для таких случаев нужно применять дополнительные меры контроля и защиты населения, выделять социальные и демографические группы. Тот подход, который сейчас применяется, в этом плане не совсем правильный.

Для того, чтобы формировать эпидемиологическую модель реагирования, нужна очень хорошая репрезентативная выборка первичных данных. Она может формироваться по результатам тестирования населения. Другими словами, нужно проводить простые и доступные тесты, и делать их миллионами. Пункты для тестирования должны располагаться во всех населенных пунктах и находиться по течению основных потоков движения людей. Как в том же Лондоне, где можно зайти в брезентовую палатку и быстро сделать тест – подобная услуга должна быть и в Киеве.

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Массовое тестирование позволит выделять локальные точки с высоким риском заражения. Ученые уже не раз говорили о том, что в закрытом помещении труднее всего обеспечить социальную дистанцию. А вот случаи заражения вирусом на свежем воздухе регистрируются гораздо реже. Тестирование как раз позволило бы создать алгоритм определения, что более эффективно – прекращение работы метрополитена или закрытие летних площадок кафе.

Мы уже говорили о том, как можно выйти из локдауна без потерь для экономики – в частности, выплачивать прибавки к пенсиям и стипендиям. Также государству следовало бы запустить программы поддержки заболевших ковидом, хотя бы на уровне минимальной зарплаты, чтобы у человека были деньги хотя бы на покупку лекарств, тестов и анализов.

Итак, поиск очагов заражения позволит нам понимать, в каком населенном пункте в ближайшее время ситуация выйдет из-под контроля – и там нужно вводить, допустим, красную карантинную зону. Перераспределение человеческих потоков исходя из этих очагов поможет здоровым снизить риски заболевания. А финансовая помощь заболевшим, в идеале, может снизить показатели смертности. Вот такой инструментарий был бы сейчас максимально эффективен.