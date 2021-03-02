Хочу поговорити про проблеми, які найбільше турбують українців. Про ці проблеми мені щодня пишуть мої підписники у Facebook та YouTube – це тарифи, вакцинація та пенсії. І ще одне не зовсім соціальне, але дуже популярне питання: чи об'єднається "Батьківщина" зі "Слугою народа"?

Що відбувається з нашими тарифами?

Я б навіть узагальнив: не тільки тарифи, а й вартість життя, бо, на жаль, вона теж росте. Не ростуть наші доходи, у цьому основна проблема. Я хочу сконцентруватися не тільки на вартості газу, тому що те, що нам пояснює наш Кабмін – це брехня і спроба відвести увагу людей у зовсім іншому напрямку. Дивіться, що відбувається: Кабмін прийняв рішення – максимальна ціна на газ 6.99, але кого це стосується? Це стосується людей, у кого вдома є газова колонка. Однак, 90% людей живуть у квартирах і не мають своїх газових колонок або газового котла. Вони не отримують опалення за рахунок газу, вони отримують опалення за рахунок платіжок, які потім ідуть оплачувати. Так ось ці люди, а вірніше ті комунальні підприємства, які виробляють це тепло і подають їм у квартири, платять за газ 10 з копійками. Тобто платіжки, які були в січні, лютому, березні, такі вони і будуть. Ніяких знижок на газ для комунальних підприємств ніхто не передбачив. Нібито підписували якісь мемерандуми з якимись комунальними підприємствами, з мерами, з "Асоціацією міст". Але, друзі, дійсно підписали якийсь папірець, який попросили "не оприлюднювати", тобто вам не показувати. Але потім Кабмін кинув всіх мерів і нічого не виконав. На сьогоднішній день різниця між платіжкою рік назад і зараз у 2 рази (в бік збільшення, звичайно). Якщо подивитися на динаміку цін на основний продуктовий набір, назвемо його "набір для приготування борщу", так от кожен зі складових (продуктів), будь то цибуля або буряк, або м'ясо, подорожчав у 2 рази. Включаючи яйця, включаючи решту продуктів, які людина споживає щодня, тобто вартість харчування зросла у 2 рази. Паливо зростає щодня. Проблема в тому, що нам весь час говорять, що ми повинні жити в цивілізованому світі, в якому є ринкові ціни. Друзі мої, так ринкові ціни є і на працю, є і загальноприйняті норми утримання пенсіонерів, розміру пенсій. Пенсія ж повинна бути більша, ніж пенсіонер витрачає, а у нас все навпаки. Ось це результати зусилль цього нікчемного уряду, цієї нікчемної влади.

Чому провалили вакцинацію?

Сьогодні це питання стосується кожного з нас. Моя особиста оцінка вакцинації – це черговий глобально програний кейс урядом і президентом Зеленським. Я би навіть сказав навпаки: спочатку програний президентом Зеленським і, як наслідок, його урядом, його монобольшістю і т. д. Ми розуміємо, що влада – це президент Зеленський.

На жаль, люди без досвіду, без знань прийшли до влади і ми вже другий рік це констатуємо. Ми бачимо рефлекторні зусилля вирішити ті чи інші проблеми з боку уряду, з боку Офісу президента і самого президента. Немає плану дій, немає фахівців, які могли б реалізувати цей план, відповідно немає і результатів. Ми почали спостерігати за тим, що було ще рік тому, коли спочатку вводились жорсткі обмеження, карантини, як потім відбувалися пошуки виходу і пошуки вакцини, до речі, без участі наших вчених. Чомусь ми не профінансували власних вчених, власні інститути, які могли б розробляти вакцину нарівні з усім світом. Потім ми в грудні нарешті прийшли до того, що отримали заяву Зеленського про те, що вакцина вже є у світі і ми точно будемо однією з перших країн, яка отримає цю вакцину, і вона буде найкращої якості. Що ж ми бачимо у підсумку? Отримали вакцину найгіршої якості, статистика така: близько 63% ефективності гарантовано дає нам ця вакцина. При тому, що Pfizer дає більше 90%.

Ми отримали її не в січні, ми отримали її минулого тижня в дуже обмеженій кількості. Програма вакцинації передбачає 5 кроків: перший – вакцинація медиків, котрі безпосередньо контактують із хворими на коронавірус, потім будуть вакцинувати людей, які займаються охороною порядку, тобто поліцейські, і т. д.

Я поставив собі запитання: а якщо людині 30 років, вона коли зможе вакцинуватися? На жаль, таких людей в програмі немає. Вся ця програма розтягнута на 2 роки, а що трапиться за ці 2 роки – це велике питання. Тому все це породило катастрофічну недовіру. Сьогодні є соціологія: тільки 38% медиків готові вакцинуватися, тобто всі інші не готові. Це ж як треба було програти інформаційну кампанію, щоб довести до такої кризи. Бо навіть, якщо завтра вакцина і з'явиться для всіх бажаючих, люди не підуть вакцинуватися, адже не вірять у цю вакцину. Якщо мене запитати про те, чи потрібно вакцинуватися, я відповім – звичайно ж треба. Тільки не цією вакциною і не зараз. Давайте трішки почекаємо.

Що буде з пенсіями?

Одне з тих питань, яке цікавить моїх підписників найбільше. Я отримав дуже багато звернень із проханнями прояснити ситуацію з пенсіями.

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Уряд нам обіцяє, що вже з 1 березня індексують пенсії на 11%. А з липня ще раз повинні провести перерахунок. Але поки я не зрозумів навіть для себе, що це буде. Втім, візьмемо 11%, на які піднімуться пенсії, і ціни на все в нашому житті, які за рік піднялися у 2 рази. Пенсії не піднімають у 2 рази, а ціни вже підняли у платіжках, які отримують наші пенсіонери. Якщо порівняти грудень-січень цього року і грудень-січень минулого року – ціни піднялися рівно у 2 рази. Вартість продуктів харчування за останні 3 місяці на так званий "борщовий набір" – це елементарно цибуля, буряк, м'ясо, – піднялася у 2 рази. Візьмемо вартість тих же яєць – теж у 2 рази. А пенсії на 11%. Скажіть мені, а як можна прожити на ці гроші пенсіонерам?

Нещодавно я зустрічався з одним своїм товаришем зовсім з іншого питання. Коли ми прощалися, він раптово почав тему пенсій і платіжок. Він сказав – ти знаєш, у мене батьки живуть в селі, в будинку. Будинок, коли він будувався, ще при Радянському Союзі, розраховували на те, що там житиме велика сім'я, тому він великий. А зараз старі залишилися вдвох, – він каже, – я їм допомагаю. Так от у минулому році рахунок за грудень був 3 тисячі гривень, а в цьому році рахунки прийшли на 10 тисяч. Скажіть, як пенсіонер, навіть 2 пенсіонера можуть оплатити рахунок в 10 тисяч гривень тільки за проживання в будинку? Це їм ні їсти, ні медикаменти, нічого.

Проблема не в тому, що грошей у держави немає, а проблема зовсім в іншому. Якщо взяти ті гроші, які в минулому році виплатили Коболєву, Вітренку, усім наглядовим радам, то я порахував, що цих грошей би вистачило для того, щоб усім пенсіонерам у 2 рази підняти пенсії. У 2 рази! Але, на жаль, ці гроші, заплатили чиновникам і не тільки українським. Я хочу нагадати, що в наглядових радах державних компаній 80% іноземців. До речі, цих грошей точно б вистачило, щоб не залучати черговий кредит МВФ. Але чомусь ми все одно пішли в цьому напрямку. Точніше не ми, ми ( "Батьківщина") – це опозиція. Хоча нам закидають, що ми підтримали і голосували за бюджет, тому що ми йдемо в більшість.

Чи чекати на об'єднання "Батьківщини" і "Слуги народу"?

Точно ні в яку більшість ми не йдемо. На це є кілька дуже вагомих причин. Ми вже заявили про те, що тільки-но президент підпише закон про референдум, ми будемо звертатися у ЦВК про проведення референдуму як мінімум з 5 питань. Візьму кілька з них: перше – це ринок землі. Ми підемо на референдум з тим, щоб заборонити відкриття ринку землі та скасувати той закон, який був прийнятий. Земля не може бути товаром. Друге – ми говоримо про тарифи. Про прийняття спеціального закону про тарифи, який гарантує, що газ українського виробництва (той, що видобувається на території України), до речі, його собівартість десь 2400 гривень, повинен за цією ж ціною з невеликою надбавкою, максимум у 20-30%, для фінансування розвитку цієї компанії (але не більше 3000 гривень), продаватися українському населенню. Ми не говоримо про промисловість, ми говоримо про населення. А тепер у цифрах: минулого року видобули близько 13 мільярдів газу, а населенню треба 8.

Друзі, є ще чим торгувати, навіщо ж ви наживаєтеся на копійках, забираючи у людей і показуючи якісь шалені доходи компанії "Нафтогаз"? Це для того, щоб показати красиву цукерку і знову продати іноземцям? Ще ідея у влади була продати трубу і державні компанії. Ми категорично проти цього і це буде ще одне питання, яке ми будемо піднімати на референдумі, – ми пропонуємо заборонити продаж державних компаній.

Тепер візьмемо кейс команди президента: вони хочуть продавати землю, вони хочуть легалізувати марихуану, вони хочуть продавати державні компанії, вони хочуть ринкової ціни на газ і електроенергію для населення – ми проти всього цього. Більше того, хочемо йти на референдум і поставити зупинити ці ініціативи президента. Так як ми можемо бути в одній команді? Це неможливо. Тому подібні розмови – це спекуляції.

Багато хто запитує, чому ми голосували за бюджет? Дуже просто – ми розуміли, що все одно його проголосують і ми відстоювали кілька питань: підвищення заробітних плат для медиків, вчителів, захист найбільш незабезпечених верств населення. Їх врахували, тому ми й проголосували за цей бюджет.

Хотілося б підвести підсумок цього блогу відповіддю на питання "Що із цим усім робити?".

Почну з вакцинації та пандемії. Дійсно, вакцинуватися потрібно. Як переконати людей це зробити? Президенту потрібно вийти в ефір на всіх телеканалах, зібрати всіх людей, які в його команді займаються кейсом вакцинації і пандемії, створити публічно штаб подолання кризи пандемії і вирішення питання вакцинації, взяти на себе відповідальність за якість вакцини, за майбутнє людей, які будуть вакцинуватися, гарантувати прийняття вже наступного тижня закону, який забезпечить державні гарантії, якщо щось із кимось станеться. І ось завдяки цьому, я думаю, з'явиться якась довіра і почне рости кількість тих, хто захоче вакцинуватися. Треба з чогось починати.