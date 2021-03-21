Почему украинцам нужно учиться обращаться с оружием и уметь убивать

Восьмой год Украина находится в состоянии войны. На этой войне и стреляют, и убивают, но победить не может никто.

Воякам "ДНР/ЛНР", понятное дело, не по зубам профессиональная украинская армия, несмотря на все их бахвальство. Украинской армии раздавить мало боеспособные "корпуса" этих вояк не сложно. Но за спиной марионеточных "республик" стоит Россия, которой дай только повод – и война на восточной границе перекинется на войну по всей стране, причем с превосходящими силами врага.

И, похоже, у этого врага началось "весеннее обострение" психики. Причина – надо защитить Крым от постепенного превращения в пустыню Сахару. Воды-то в автономии все меньше и меньше, а "нехорошая" Украина отказывается разблокировать ее подачу через Северо-Крымский канал. Поэтому нам и угрожают войной.

Впрочем, по мнению политологов и военных экспертов, полномасштабная агрессия со стороны РФ сегодня вряд ли возможна. Слишком велики риски. А завтра? Если кое-кто в Кремле "съедет с катушек"? Что тогда? Кем воевать будем?

В СССР в армии служили все, кроме больных, увечных и судимых. Это примерно 90% мужчин.

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Стрелять из автомата, разобрать-собрать его умели даже девочки, ведь в школах была начальная военная подготовка.

В Украине – наоборот, от силы 10% мужчин в возрасте 18+ носили солдатские погоны, хотя всеобщую воинскую обязанность никто не отменял. В итоге у нас выросло не одно поколение, не имеющее понятия о том, с какого конца оружие заряжается. Службу в армии они называют "потерянными годами", а служивших нередко считают лузерами, мол, не сумел откосить.

Но все изменилось в 2014 году, и с тех пор украинская армия стала намного сильнее. В ней все больше служит "специально обученных людей", умеющих хорошо защищать Родину. Это их работа, за которую они получают зарплату. И это одна из немногих реальных заслуг нынешней власти.

Теперь представим, что завтра начинается полномасштабная война. Да, у нас есть профессиональная армия, но она небольшая. Что делать, если все профессионалы погибнут смертью храбрых в неравном бою с врагами? Кто тогда защитит наших женщин и детей? Если уцелевшие мужчины – не солдаты, а старики и "гражданская тля"? Что, поднимаем белые флаги и сдаемся на милость победителя?

В Израиле, например, такой проблемы нет. Там каждый мужчина и даже каждая женщина, способные носить оружие, его носят. И отлично им владеют.

Поэтому их страна будет сражаться с врагом до последнего своего защитника.

Нет, надо и нам что-то делать! Это могут быть курсы начальной военной подготовки в старших классах школ, дающие реальные навыки обращения с оружием, волонтерские отряды территориальной обороны при военкоматах. Но наши мужчины должны быть не хуже израильских мужчин. И женщин.

Поэтому обращаюсь к вам, мужики: "В армии ты можешь не служить, но с АКМом ты дружить обязан!"