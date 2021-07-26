Повышать тарифы на железнодорожные перевозки – значит отказаться от реформы "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры намерено повысить тарифы на ж/д грузоперевозки с сентября этого года. Второй этап повышения, в соответствии с проектом приказа МИУ, начнется с 1 января 2022 года. Еще недавно руководство министерства говорило о необходимости реформирования "УЗ", но сейчас риторика изменилась в пользу повышения тарифов. Это говорит о том, что идею реформы монополиста, на которой уже несколько лет подряд настаивает украинский бизнес, решили отложить в долгий ящик.

Мининфраструктуры рассчитывает получить от повышения тарифов в 2021 году 2 млрд грн, а в 2022-м еще 10 млрд грн. Это типичное представление о доходности компании глазами чиновников. Чтобы получить больше денег, нужно просто поднять цены. При этом никто не обращает внимание на тот факт, что из-за неэффективного управления и ошибок топ-менеджмента "УЗ" генерирует убытки, бесследно поглощая миллиарды бюджетных средств. Например, два года после повышения тарифов на грузоперевозки на 14,2%, компания смогла выполнить план по инвестициям лишь наполовину.

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Кстати, тогда повышение обошлось бизнесу в 7 млрд грн. Сейчас МИУ хочет за год и четыре месяца собрать еще 12 млрд грн. Итого 19 млрд грн за три года (!) – не многовато ли для экспериментов над предпринимателями? Или это такой вид государственного рэкета – дотировать за счет грузоперевозчиков убыточную государственную компанию и оплачивать таким образом непрофессионализм ее менеджмента?! Как видите, у меня много эмоций. Но говорить без них уже невозможно: два года говорим о реформе "УЗ", но имеем пока лишь убытки и попытки заработать на грузоперевозчиках.

Журналисты часто называют "Укрзализныцю" государством в государстве. Но нужно ли украинским налогоплательщикам такое квазиобразование, которое тянет на дно украинский бюджет и украинскую экономику?! Если тарифы на грузовые ж/д перевозки таки повысят, это приведет к росту цен на потребительские товары и услуги ЖКХ. В результате за головотяпство руководства МИУ и "УЗ" заплатим мы с вами. Думаю, пора сказать "стоп" и прекратить разгильдяйство на железной дороге. В сентябре будем приглашать профильного министра в парламент для серьезного разговора.