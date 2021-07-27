Повышение тарифов на грузоперевозки нанесет вред экономике

Сергей Магера / Фото: facebook.com/magera.official

Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа о повышении тарифов на грузовые ж/д перевозки. В таком решении нет никакой логики и оснований. По прогнозам МИУ, сближение тарифных классов, а вместе с ним соответствующее повышение стоимости перевозок, даст возможность "Укрзализныце" дополнительно получить в этом году 2 млрд грн, в 2022-м – 10 млрд грн. В Мининфраструктуры считают, что это решит проблему кросс-финансирования убыточных категорий грузоперевозок.

В подтверждение заявленной позиции со стороны МИУ никакой расчетной документации о себестоимости услуг предоставлено не было. Как можно менять тарификацию, от которой зависит судьба отрасли и грузоперевозчиков, не имея подкрепленных расчетами оснований?! Рентабельность грузоперевозок УЗ превышает 27%, средняя рентабельность бизнеса по Украине составляет 6,5%, в металлургии этот показатель едва дотягивает до 4%. Поэтому доводы о необходимости спасать грузоперевозки выглядят сомнительно.

Уверен, что вместо дополнительных поступлений УЗ потеряет значительную часть клиентов, которые изменят структуру логистики в сторону автоперевозок. А те дополнительные доходы, которые все же удастся получить, бесследно растворятся в "черной дыре" бюджета компании. Так было в 2019 году, когда после повышения тарифов УЗ получила 7 млрд грн, однако инвестиционный план выполнила всего на 51%.

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Повышение тарифов на грузоперевозки однозначно повлияет на стоимость перевозимых грузов. Можно спрогнозировать рост себестоимости электроэнергии на транспортировке угля, рост стоимости продуктов питания и таких строительных материалов, как песок и щебень. Последнее обстоятельство может значительно увеличить расходную часть "Большого строительства" и тем самым временно заморозить президентский проект.

Убежден, что повышать тарифы сегодня нельзя. Прежде необходимо провести реформирование "Укрзализныци" посредством ее разделения на несколько самостоятельных филиалов и добиться финансового оздоровления компании. Первым шагом правительства должно стать формирование профессионального наблюдательного совета, который сможет закончить реформу. Второй шаг – создание Нацкомиссии по тарифам на транспорте. Только после выполнения этих двух условий можно будет говорить об изменении тарифов.