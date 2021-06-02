Правительство готово обновить НС "Укрзализныци"

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Кабинет министров согласился с доводами Временной следственной комиссии ВРУ о неэффективности работы Наблюдательного совета "УЗ". В скором времени состоится отставка членов НС в полном составе и будет объявлен конкурс на замещение вакантных должностей. В свою очередь новый состав НС должен будет избрать новое правление компании.

С аргументами ВСК трудно не согласиться. По итогам 2020 года "УЗ" показала рекордные убытки в размере 11,9 млрд грн. Правление и НС не раз принимали потенциально коррупционные решения. Например, кредит в 206 млн долл. перед российским "Сбербанком", реструктуризированный под 12% вместо рыночных 5%. В результате ж/д монополист вынужден переплачивать за обслуживание долга более 14 млн долл. в год. По факту судьба украинской ж/д отрасли оказалась в руках у государственного банка РФ.

Юридически Наблюдательный совет не принимает прямых управленческих решений, но может заблокировать любое решение правления, которое считает неэффективным. Такой баланс полномочий был задуман для того, чтобы контролировать действия правления. Однако нынешний состав НС использовал свою власть для развала компании. Сначала НС запретил правлению проводить любую реорганизацию "УЗ", тем самым заблокировав реформу, начатую Кабмином и Мининфраструктуры.

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Затем за три первых месяца 2021 года несколькими решениями сорвал масштабную инвестиционную программу "Укрзализныци" на сумму 27 млрд грн. Это сильно ударило по смежным отраслям, таким как металлургия и машиностроение. Ведь, формируя производственные планы на этот год, они закладывали свое участие в программе обновления подвижного состава и инфраструктуры "УЗ".

Решение об отставке НС "УЗ" считаю правильным. Жаль, что правительство не сделало этого раньше. Упущено много времени и возможностей. Надеюсь, что новое правление и новый Наблюдательный совет компании продолжат начатую реформу "Укрзализныци", от успешности которой зависит не только судьба самого монополиста, но и всей ж/д отрасли.