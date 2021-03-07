Праздновать ли 8 марта?

Послезавтра украинские женщины в очередной раз почувствуют себя женщинами: цветы, подарки, комплименты… Как ни странно, рады этому далеко не все. По данным исследований социологической группы "Рейтинг", только 70% жителей Украины отмечают теперь этот праздник. На западной Украине таких всего 40%. Что, пожалуй, не удивительно, учитывая специфику региона и время пребывания его "под Советами" – на четверть века меньше, чем вся остальная Украина.

Хотя замечу: Международный женский день по решению ООН отмечают во всем мире! С 1975 года. Как – другое дело. Изначально нынешний "МЖД" имел совсем другой смысл. Он символизировал равноправие полов – мужского и женского. Началось все 164 года назад, 8 марта 1857 года, когда ткачихи Нью-Йорка выступили с требованиями равной с мужчинами зарплаты, улучшения условий труда, 10-часового рабочего дня вместо 12-часового. Назвали это – "марш пустых кастрюль".

Поэтому дамы, особо продвинутые в вопросах равноправия, считают празднование 8 Марта в том виде, к которому мы привыкли, пропагандой сексистских стереотипов.

Современные феминистки регулярно проводят в этот день мероприятия, посвященные гендерному равноправию, подчеркивая необходимость борьбы с домашним насилием в отношении женщин, занижением заработной платы, прочими проявлениями дискриминации. При этом никаких цветов и шампанского. Даешь равенство полов!

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А надо равенство? Все же отличий между нами немало: и, пардон, анатомических, и в физической силе, и в образе мышления. Надо ли мужчин загнать на кухню, а дам заставить таскать шпалы? Равенство так равенство! Одеть всех в унисекс, да побесформеннее. Чтобы было непонятно сразу: мужчина перед тобой или женщина.

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Но вернемся к 8 марта. Да, в независимой Украине праздник постепенно трансформировался в раздачу дамам розочек-гвоздичек от фирмы и общий обильный банкет. Но он есть! Что плохого в том, чтобы абстрагироваться от прошлого и просто поздравить женщин с праздником весны? Под цветы и шампанское.

И одна важная деталь. Праздник 8 Марта до недавних пор был еще и ответом на женские поздравления с "Мужским днем", отмечавшимся двумя неделями ранее, 23 февраля. Теперь эта традиция декоммунизировалась. А вот альтернатива приживается слабовато. Хотя она вроде бы есть, это 14 октября, Покрова и День казачества. Но, увы, мужской праздник теперь бывает далеко не у всех… Специально по этому поводу общался с коллегами и знакомыми мужиками – большая часть никаких подарков и поздравлений 14 октября не получает.

Нет, я не требую, чтобы женщины тратили на подарки и "поляны" нам, мужчинам, такие же суммы, как мы на них! Ни в коем случае! Всё же мы, нормальные мужики, всегда были и останемся "охотниками": добытчиками, кормильцами. И истратить на любимую женщину даже последние деньги – это святое. Но так хочется, чтобы и о нас помнили. Хотя бы раз в год. Хотя бы символически. На Покрову – прекрасно! Ведь каждый украинец – в душе казак.