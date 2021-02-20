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Какие меры нужно принять относительно Украины (укр.)

20 февраля, 11:54

Успіх України залишається для Заходу стратегічно важливим, як ніколи раніше. Зараз настав час для Сполучених Штатів відновити свою участь та підтримку.

Телефонна розмова секретаря Блінкена з міністром закордонних справ Кулебою була хорошим початком. Далі має бути дзвінок президента Байдена до президента Зеленського та започаткування оновленого стратегічного партнерства з усього спектру питань.

Офіційний Вашингтон справедливо зосереджений на боротьбі з коронавірусом та пожвавленні економіки, а також на вирішенні питань расової та соціальної справедливості. Зважаючи на велику конкуренцію між великими державами, особливо з Китаєм, питання національної безпеки домінують у мисленні. Решта світу покладає велику надію на повернення до традиційних моделей залучення та лідерства США, але визнає, що новій адміністрації знадобиться час.

Однак в Україні зростає тривога, яку команда Байдена може легко розвіяти.

Викладу це з української точки зору: президент Байден говорив з президентом Путіним про Україну лише через тиждень після вступу на посаду, без попередніх консультацій з Україною, яка є жертвою російської агресії. Він досі не розмовляв з президентом Зеленським, проте зателефонував близько 30 іншим главам держав.

У заяві Білого дому за результатами розмови з Путіним було зазначено, що президент Байден підтвердив підтримку США українського суверенітету, що, звичайно, добре.

Однак мимоволі не було вказано, що США підтримують "територіальну цілісність" України. Такий пропуск є критичним та вартим уваги в Україні, враховуючи продовження Росією окупації Донбасу та заявленої анексії Криму.

Зовсім недавно головний редактор RT, головного російського пропагандистського підрозділу, відвідав конференцію в окупованій Росією Україні і закликав "Матір Росію" повернути Донбас "додому". Порушення режиму припинення вогню на Донбасі загострилося за останній місяць, і лише цього тижня троє українських солдатів були вбиті мінометним обстрілом, здійсненим під контролем Росії. Зустрічі "Нормандського формату" зірвалися, і зараз відсутні серйозні переговори щодо примушення Росії припинити агресію та відновити мир та законне управління в Донецьку та Луганську.

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Нещодавно МВФ безрезультатно завершив "місію" в Україні цілком справедливо вимагаючи відновлення реформ, які були скасовані за останній рік. І все ж новину було важко сприйняти, оскільки Україна продовжує шукати чітких сигналів підтримки Заходу, які не надходили.

На цьому тлі Сполучені Штати можуть зробити кілька речей, щоб продемонструвати постійну підтримку України та таким чином просунути інтереси США.

Діюча в Україні антимонопольна комісія неефективна. У ситуації, коли купка людей контролює величезні сегменти економіки, ЗМІ, судову систему, державні галузі, голосування Ради та державне управління, корупція є лише симптомом невдалої системи, а не самою хворобою.

Українському керівництву потрібно взяти на себе відповідальність за таку далекосяжну реформу, але знову ж таки це може досягти успіху лише за стійкої підтримки США та ЄС.

Таку дорожню карту США можуть легко та ефективно запровадити. Але США повинні діяти швидко, оскільки сили, які виступають проти такого порядку денного, вже мобілізуються.

Джерело.

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