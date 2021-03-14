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Прививаться нельзя отказаться – где поставим запятую?

14 марта, 13:18

Каюсь, что использовал в заголовке старый прием. Но прием старый, а проблема новая: после начала вакцинации от коронавируса украинцы разделились на четыре лагеря.

Первый – те, кому прямо сейчас положена бесплатная прививка, и они ее сделали.

Второй – те, кому положена бесплатная прививка прямо сейчас, но они отказываются ее делать по разным причинам.

Третий лагерь – те, кому прививка пока не положена, но они хотели бы ее сделать. Даже за деньги, что временно невозможно. Напомню: прививок у нас пока имеется менее чем на 1% взрослого населения (26-27 млн человек). Детей не вакцинируют, так как они, к счастью, болеют "короной" в легкой форме. Поэтому молодые трудоспособные люди – не медики, не солдаты, не соцработники, не учителя, короче все, кто не имеет контакта с заболевшими, не общается каждый день с другими людьми и не проживает в условиях ограниченного пространства (казарма) пока находятся в "хвосте" очереди.

И четвертый – это фактически третий, но с одним отличием: прививка им пока не положена, и делать ее они не намерены.

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Сложно сказать, какова численность каждого лагеря. По данным соцопросов, против вакцинации примерно 44% взрослого населения, около 12 млн человек.

Что в этой ситуации делают наши власти? А делают они все правильно, хотя и чуть запоздало.

Кстати, Алексея Гончаренко привили вне очереди еще и потому, что он – человек публичный. И его пример может поколебать нежелание вакцинироваться у "Фом неверующих". Уже составлен Кабмином перечень тех, кому для популяризации можно привиться, если остается вакцина, без очереди. Это народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе, топ-чиновники, священники, известные писатели, артисты, спортсмены, журналисты. С "акул пера" я бы потребовал уколоться перед камерами и написать репортаж на тему: "Как я делал прививку от ковида". Это будет справедливо.

Так что, похоже, дело помаленьку движется в правильном направлении. Потому что альтернатива вакцинации намного хуже. Это стремительный рост числа заболевших, новые локдауны, падение экономики, безработица, рост цен. И запоздалое раскаяние: "От якби знати…".

И последнее: как поступать с теми, кто не хочет делать прививку, хотя вакцину ему государство выделило? Правильный, с моей точки зрения, ответ: ничего с ними не делать. Как говорили когда-то: "Колхоз – дело добровольное". Каждый имеет право распоряжаться своим здоровьем так, как находит нужным. Но и пеняет пусть потом на себя в случае чего. Главное – чтобы дефицитная вакцина не пропала, а досталась тому, кто хочет привиться.

Так что запятую в заголовке я, пожалуй, поставлю после слова "прививаться".

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