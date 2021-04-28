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Пять вопросов к потенциальному министру энергетики (укр.)

28 апреля, 11:02

Сьогодні парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглядатиме питання про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Особисто з ним не знайома, відтак не можу бодай приблизно уявити його перші кроки на новій посаді, якщо призначення відбудеться.

Відтак напередодні голосування маю декілька запитань, відповідь на які визначить моє подальше рішення – підтримувати пана Галущенка у сесійній залі, або ні. Отож:

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Енергетична галузь дійсно потребує змін. Один лише факт того, що профільне міністерство вже півтора року перебуває без повноцінного очільника, викликає подив.

Галузь потребує повноцінного міністра, який виведе її з перманентної кризи. Чи може такою людиною стати пан Галущенко, з’ясуємо під час засідання комітету.

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