Слухи о смерти телевидения несколько преувеличены

"Скоро ничего не будет. Ни кино, ни театра! Одно сплошное телевидение!" – все помнят, как герой-любовник из "Москва слезам не верит" уверял в этом доверчивых девушек.

По сюжету дело было в 50-х, фильм же сняли в 1979, и уже тогда категоричность героя из прошлого вызывала смех.



Уже лет 10 как я слышу, что скоро ничего не будет, кроме интернета. Ни кино, ни театра, ни телевидения. И это опять смешно. Особенно когда смотришь на телерейтинги и социологические исследования. ТВ жило, живет и будет жить.



Вы читаете мою колонку через смартфон или монитор ноутбука. Возможно, у вас дома совсем нет телевизора или есть плазма, с которой вы время от времени смахиваете пыль. Это не "вангование", а всего лишь социологические исследования, которые довольно точно описывают и вас, и меня, и еще миллионы украинцев. А еще они учат не судить обо всем обществе по своему окружению. Например, ни у меня, ни у большинства моих близких дома давно нет телевизора. Но в этом мы крайне нетипичные жители страны.



В это же время у 52% украинцев дома стоит телевизор с кинескопом. Да-да, тот самый, который бабушки накрывают кружевной салфеткой. Уверена, что именно с этого факта надо начать разговор об украинских телезрителях.

У 58% дома более современная плазма (нет, в сумме не должно быть 100%, ведь у некоторых людей несколько телевизоров).



У четверти зрителей – два телевизора дома, а у почти 7% – три и больше! Не удивительно, что именно просмотр ТВ респонденты называют одним из главных способов досуга. Вдумайтесь: не прогулки, не походы в кино, не настольные игры и не выставки с музеями.



Связано это вовсе не с пандемией. Телевизор был семейным центром притяжения и в 2015 году. В Украине живут 37.3 млн человек (без учета Крыма, ОРДЛО и с учетом миграции), и более 28 млн из них хотя бы раз в неделю включают ТВ. Да, пользователей интернета немногим меньше – 26 млн. Но эти почти равные цифры доказывают неверность тезиса "Да кто там смотрит телевизор, все давно в интернете!".



Почему же телевидение практически не сдает свои позиции? Казалось бы, контент в интернете уже давно способен удовлетворить потребности совершенно всех людей: желающих узнавать новости и общаться, садоводов, кулинаров, рыболовов, и уж конечно любителей сериалов и фильмов.

Интернет дает неповторимую привилегию не только выбирать контент, но еще и потреблять его в любое удобное время в любой обстановке.



Все, что можно сказать по этому поводу – всего лишь гипотезы. Не только мои, но и социологов разных стран.

Оказалось, что при возможности выбирать совершенно любой контент, люди не особо хотят делать этот выбор. И в этом мы очень схожи с другими странами мира.



Согласно отчету исследовательской компании Glance, в прошлом году американцы проводили за просмотром телевизора более 3 часа 40 минут в день. 71% потребителей США смотрят ТВ и не собираются от него отказываться. При этом 39% из них смотрят линейные телеканалы… на смартфонах!

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"Почему?!" – хочется спросить американцев. Они уже ответили: 18% заявили, что просто привыкли к нему, а 16% добавили, что слишком уж удобно смотреть столько каналов в одном месте.



Аналитическая компания TGI Latin сделала масштабное исследование по Латинской Америке. Треть опрошенных заявили, что планируют свою жизнь вокруг телевизионных программ. А конкретно бразильцы связывают социальный статус семьи с наличием телевизора, его ценой и размером.



Можно сделать вывод, что привычка, желание потреблять то, что не требует проблем выбора, отсутствие доступа к другим видам досуга – это главные причины, по которым большинство украинцев остаются телезрителями.



Чтобы расстаться с ТВ, нужны веские причины. И такие тоже есть.

Например, законодательные ограничения контента: отключение аналогового эфира, кодировка спутника, предстоящее ужесточение языкового квотирования и прочее – заставит украинцев меньше смотреть телевизор и искать ему замену, как уверяют социологи.



Интернет, несомненно, все больше проникает в жизнь людей. Но исключительно его используют только 20% украинцев. А 53% совмещают ежедневное использование и интернета, и ТВ.



И, пожалуй, самым верным предсказанием на будущее будет такое: ни один вид медиа не вытеснит другой полностью. В XXI веке газета The Times так же издается на бумаге, как и 236 лет назад.

Кстати, герою известного фильма можно было бы ответить, что с веками в миланском театре "Ла Скала" зрительских мест становится только больше. А старейшие кинотеатры Европы работают и по сей день, несмотря на теле-бум 50х.

Впрочем, зачем что-либо доказывать упрямцам? Не зря он был далеко не самым мудрым героем фильма.