Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы не смогут свободно путешествовать, пока в стране не будет проведена полная вакцинация. Когда это произойдет, он не уточнил.

Америка в очередной раз отменила записи на собеседование на июнь и июль. Напомню, что посольство прекратило принимать документы на визы в марте 2020-го и до сих пор не возобновило работу.

Америка – мировой лидер, и такие знаки говорят нам о том, что пока в Украине не пройдет полная вакцинация, мы не сможем получить визу или путешествовать в ЕС, США, Канаду и другие страны. Также такая отмена собеседований подчеркивает, что Америка уверена, что к лету у нас массовая вакцинация так и не начнется.

15 июня весь мир вводит "ковидные паспорта", разрешение на поездки будет у тех граждан, которые получили две дозы прививки вакциной, утвержденной ЕМА.

В какие страны мы можем путешествовать?

Страны ЕС могут посетить граждане Украины по национальной визе Д (работа, учеба, воссоединение семьи), при наличии ВНЖ или по причине лечения или смерти близкого родственника. Для поездки необходимо предоставить негативный тест на COVID-19. Польша на прошлой неделе отказалась принимать украинские тесты в связи с большим количеством поддельных документов, по этой причине необходимо сдавать тест на территории Польши и идти на самоизоляцию.

В страны ЕС нам запрещено путешествовать с целью туризма, бизнес-встреч или посещения родственников.

Из приятных новостей отмечу, что с 1 апреля мы можем лететь на Кипр. Для этого необходимо сдать тест за 72 часа в Украине, заполнить Fly Рass и еще один тест по прилету на Кипр (стоимость 30 евро). До получения результата придется уйти на самоизоляцию. Результат теста приходит за 6-8 часов и если он негативный, то можно спокойно отдыхать.

Великобритания на данный момент принимает документы на получение визы. Визовый центр работает по предварительной записи. Но в стране существуют жесткие ограничения. Для поездки будет необходимо сдать тест в Украине, заполнить форму на сайте посольства и забронировать два теста на COVID-19 в Британии.

США не принимает документы на получение виз (туризм, бизнес, гости). На данный момент записаться на собеседование можно только по очень важным причинам – таким, как смерть близкого родственника, срочное лечение, важные бизнес-поездки. Такое заявление рассматривает посольство и принимает решение, будет ли назначена дата собеседования или не будет.

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Если у вас есть виза, то для поездки в США необходимо иметь тест с отрицательным результатом за 72 часа до вылета. Ознакомиться с требованиями перед покупкой билетов в Америку можно здесь.

Грузия разрешила поездки для граждан Украины. Чтобы прилететь в страну, необходимо сдать тест за 72 часа в Украине и на четвертый день пребывания в Грузии.

На данный момент украинцы больше всего ездят в Египет, Турцию, Доминиканскую Республику, Занзибар и Мексику. Все эти страны открыты. Основное требование – это отрицательный тест.

МИД Украины разработал онлайн карту с правилами въезда во все страны мира. Перед поездкой важно ознакомится с этой информацией, так как требования меняются постоянно.

Какой вывод важно сделать?

Украине срочно нужна вакцина. Когда все страны пройдут полную вакцинацию, нас могут просто изолировать от всего мира. Многие авиакомпании уже сейчас берут на борт только провакцинированых пассажиров. Америка аннулирует собеседования на лето, что говорит о том, что нас не будут пускать в страну, пока ситуация с вакцинацией не улучшится.

Есть шансы, что страны начнут продавать такое направление, как медицинский туризм для вакцинации граждан других стран, но сможет ли каждый позволить себе такую поездку?

Подпольная вакцинация в Украине существует, но вам никто не даст "ковидный паспорт". Во-первых, он еще даже не разработан, а во-вторых, его нужно будет утвердить с другими странами. Также важно помнить, что мир видит нашу ситуацию с вакцинацией и знает, что у нас подделывают документы. Многие страны уже не доверяют нашим тестам, и не будут доверять нашим "ковидным паспортам" при такой вакцинации, как сейчас.

Когда весь мир начнет активно путешествовать и восстанавливать экономики после пандемии, у нас есть все шансы остаться изолированными от всего мира.