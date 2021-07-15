Сначала реформа "Укрзализныци", и только потом – вопросы тарифов

Вместо реформирования "Укрзализныци" и оптимизации работы железнодорожной отрасли Мининфраструктуры задумало повысить тарифы на грузоперевозки. Убежден, что до момента восстановления экономики Украины после карантинного кризиса, любая дополнительная финансовая нагрузка на предприятия нецелесообразна.

За 2020-й и первые три месяца 2021 года украинский бизнес суммарно получил убытков на 400 млрд грн. Будем честны, во время пандемии и двух локдаунов государство фактически бросило предпринимателей на произвол судьбы. Отсюда и такой плачевный результат. Сегодня бизнесу по-прежнему нужна помощь, а не новый финансовый прессинг.

Проект приказа Министерства предусматривает изменение тарифных классов для грузов 1-го класса. Эта новелла коснется большей части грузов, перевозкой которых занимается "УЗ", и в конечном итоге приведет к росту их стоимости. Чем выше цена, тем сложнее продать товар на мировых рынках, поэтому повышение тарифов обернется убытками для экспортеров. За ними последует снижение объемов поступления валюты в страну и рост безработицы.

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При рентабельности грузоперевозок в 27% и "засекреченной" себестоимости, которую "УЗ" не раскрывает, возникает много вопросов. Например, почему нет никаких улучшений в работе ж/д отрасли или откуда взялись 11,9 млрд грн убытков по итогам 2020 года? Почему не продолжили реформу "УЗ", которая позволила бы избавиться от перекрестного субсидирования направлений и значительно снизить тарифы на грузоперевозки?

Пока ответы на эти и другие актуальные вопросы не будут найдены, "Укрзализныця" продолжит оставаться самой большой "черной дырой" украинского бюджета, где каждый год бесследно исчезают миллиарды гривен. Считаю, что правительство должно взять под контроль ситуацию на железной дороге в самой компании. Необходимо заниматься реформированием "УЗ", а не покрывать неэффективное управление за счет повышения тарифов для бизнеса. Исключительно такой подход поможет вывести монополиста из кризиса и предотвратить возникновение кризисов в смежных отраслях.