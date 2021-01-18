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Составляем экологический план на год (укр.)

18 января, 17:26

У перші дні року більшість людей дає собі обіцянки і будує плани. Вони у кожного свої – скинути вагу, знайти нову роботу, більше часу проводити з дітьми і так далі. Пропоную в цьому році включити в ваш список кілька пунктів, що стосуються екології. Це просто, можна здійснити, корисно не тільки для планети, а й для саморозвитку. Що якщо оголосити цей рік – роком усвідомленого споживання? По-моєму, ідея хороша)

Ось кілька ідей, які пропоную розглянути як план на рік.

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