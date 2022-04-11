Страшно читать – сколько украинцев оставили или собираются покинуть страну

Международная организация по миграции (IOM, UN Migration) произвела ужасную оценку: война заставила 12 млн. украинцев покинуть родной дом . Из них 7,138 млн выехали за границу. По просьбе telegram-канала Перемещенные лица (DP), украинский экономист и социальный философ Алексей Белязе объяснил, какие прогнозы можно сделать по миграции наших граждан во время войны и какие выводы из этого должны поступить.

Реклама

Какие факторы повлияли на миграцию во время войны

На 01.01.14 г. официальная статистика оценивала количество граждан Украины в 45,3 млн. человек, из которых около 500 тыс. большую часть года находились за границей.

Анексия Крыма уменьшила количество граждан на контролируемой территории на 2 млн. ., и еще около 3,6 млн. граждан попали в зону оккупации РФ.

Официально, в контролируемую территорию из этих 5,6 млн. переехало 1,5 млн. человек, в основном (до 40%) – в контролируемую часть той же области. Еще до 500 тыс. человек по разным оценкам переехали, но не получили статус переселенца. Следовательно, в Украину вернулось до 30% потерянного населения.

Реклама

Еще до 100 тыс. человек эмигрировало, во многих случаях – без оформления миграции действующим образом. Следовательно, на 01.01.15 г. в Украине осталось около 41,2 млн. человек.

После получения безвизового режима в 2017 г. и политики содействия приезду граждан Украины правительствами Польши, Чехии и Словакии численность населения, существенную часть года заграницей, выросла с 500 тыс. до 2,5 млн.

Средний коэффициент естественного движения населения (плюс родившиеся, минус умершие) в 2015-2021 гг. составляет 0,7%. С учетом естественного движения населения на 01.01.22 г. в Украине осталось около 39,3 млн. граждан, из которых до 2,5 млн. человек существенную часть года проводили за пределами страны.

Реклама

В первую неделю войны 2022 г. произошла массовая волна внутри миграции. На вторую неделю началась организованная эвакуация поездами УЗ. Пока известно, что на 01.04.22 г. Украину покинули около 4,3 млн. человек, 95% которых – это женщины, дети и пожилые люди. Мужчины могли покинуть страну только в первые дни войны, поэтому их выезд не был массовым. Количество многодетных родителей, мужчин с существенными пороками здоровья и мужчин, покинувших страну заранее или с нарушением закона – несколько десятков тысяч, не больше.

Стремительное наступление на юге, севере и близ Киева замедлило миграцию в плане возможности ее организации, однако существенно ускорило в плане эмоций и ощущения опасности.

В 2014 году из 6 млн. населения АРК и оккупированной части Донецкой и Луганской области даже при условии релокации предприятий уехало только 1,5 млн. человек. официально и до 500 тыс. без регистрации.

Конечно, есть ошибка:

кто-то уехал и не получил статус переселенца;

кто-то уехал и получил новую прописку.

Но это не очень большое количество богатых семей, которым не нужна помощь от государства. Следовательно, в 2014 году переехали около 25% населения оккупированной территории.

Подробнее – в telegram-канале Перемещенные лица (DP) "

Портреты современных украинских мигрантов

Типичные казни уехавших в 2022 г. во многом совпадали с теми казнями, кто уехал в 2014 г.

Первая потеря – это организованно эвакуированные или релоцированные с семьями. В 2014 г. не было организованной эвакуации, но была существенная релокация из Донецка и Луганска. В 2022 г. было меньше случаев релокации, ведь на оказавшихся на линии столкновения территориях почти не было крупного бизнеса: релоцировали в основном из Харькова работников IT-компаний. В 2022 г. усилиями УЗ было эвакуировано большое количество людей.

– это организованно эвакуированные или релоцированные с семьями. В 2014 г. не было организованной эвакуации, но была существенная релокация из Донецка и Луганска. В 2022 г. было меньше случаев релокации, ведь на оказавшихся на линии столкновения территориях почти не было крупного бизнеса: релоцировали в основном из Харькова работников IT-компаний. В 2022 г. усилиями УЗ было эвакуировано большое количество людей. Вторая потеря – это состоятельные люди, уехавшие от войны за свой счет. Сугубо экономический фактор, что обуславливает эту миграцию, позволяет утверждать, что возможность поехать куда-то, снять жилье и не работать несколько месяцев могут только 1-2% населения в среднем по стране, и до 10% населения крупных городов: Киева, Харькова, Днепра, Одесса или Львов.

– это состоятельные люди, уехавшие от войны за свой счет. Сугубо экономический фактор, что обуславливает эту миграцию, позволяет утверждать, что возможность поехать куда-то, снять жилье и не работать несколько месяцев могут только 1-2% населения в среднем по стране, и до 10% населения крупных городов: Киева, Харькова, Днепра, Одесса или Львов. Третья казнь – это миграция к родственникам. Традиционная урбанизация – это переезд из села в город, из небольшого города – в большой, и в финале этого процесса – это приезд в столицу. До 2014 г. в Донецк переехало большое количество молодых жителей окрестных депрессивных шахтерских городов: они ехали в Донецк за образованием и в основном оставались в Донецке. В 2014 г. многие из них уехали из оккупированного Донецка обратно к родителям в небольшие города. В 2022 г. эта казнь уехала в основном из Харькова и Сум: эти города оказались под обстрелами и некоторое время были в блокаде, тогда как на части Харьковской и Сумской области было относительно безопасно.

– это миграция к родственникам. Традиционная урбанизация – это переезд из села в город, из небольшого города – в большой, и в финале этого процесса – это приезд в столицу. До 2014 г. в Донецк переехало большое количество молодых жителей окрестных депрессивных шахтерских городов: они ехали в Донецк за образованием и в основном оставались в Донецке. В 2014 г. многие из них уехали из оккупированного Донецка обратно к родителям в небольшие города. В 2022 г. эта казнь уехала в основном из Харькова и Сум: эти города оказались под обстрелами и некоторое время были в блокаде, тогда как на части Харьковской и Сумской области было относительно безопасно. Четвертая казнь – те, чье жилье было уничтожено или жизненные условия стали невозможны. Север Киевского района Донецка испытал существенные разрушения, и эти люди должны были поехать, потому что остались жилья. В 2022 г., когда разрушено до 15% жилья в Харькове, 70% жилья в Чернигове и до 90% жилья в Мариуполе, Буче, Ирпене и Гостомеле, под влиянием этого фактора поехало существенно больше людей. Кроме того, в Сумах, где разрушение не так велико, значительное количество горожан испытывает проблемы с водой, электричеством и газом.

– те, чье жилье было уничтожено или жизненные условия стали невозможны. Север Киевского района Донецка испытал существенные разрушения, и эти люди должны были поехать, потому что остались жилья. В 2022 г., когда разрушено до 15% жилья в Харькове, 70% жилья в Чернигове и до 90% жилья в Мариуполе, Буче, Ирпене и Гостомеле, под влиянием этого фактора поехало существенно больше людей. Кроме того, в Сумах, где разрушение не так велико, значительное количество горожан испытывает проблемы с водой, электричеством и газом. Пятая потеря – это идеологически несовместимое с оккупантами население. В 2014 г. под эту категорию подпадали около 5% национал-демократического электората АРК, Донецкой и Луганской областей. В 2022 г. этот процент стал существенно больше, ведь приверженность этой идеологии возросла. Кроме того, уехать должны были участники АТО и их родственники, а также семьи тех, кто как-то связан с ВСУ или СБУ.

Кроме того, в 2022 г. появилась еще одна казнь – это люди, которые были несостоятельны в Украине, и потому они уехали в ЕС в поисках судьбы. Организованная бесплатная эвакуация, жилье или убежища, безопасность, доступ к качественным услугам и социальная помощь для этой казни – это больше, чем они имели в Украине. Типичный представитель этой казни – разведенная работница с ребенком и родителями пожилого возраста. Для нее переезд в ЕС – уже социальный лифт, а вынужденность переезда – еще хорошая возможность переложить ответственность за решение с себя на давление обстоятельств в случае ошибочности этого решения. К этой же казни относятся и люди, уехавшие в ЕС в поисках приключений. Это в основном молодые девушки креативных профессий.

Какие тенденции, которые повлияют на будущее, стоит отметить

Как было упомянуто выше, под влиянием всех перечисленных факторов, в 2014 г. в Украину приехало около 25-30% процентов населения аннексированных и оккупированных территорий. Большая часть – это те, кто приехал из Донецка, где уровень жизни был существенно выше, чем в Луганске или в любом городе АРК, где было разрушено жилье и где было идеологически несогласное население. Из АРК также под влиянием идеологии уехали представители крымских татар, но там был всегда более низкий процент поддержки национал-демократической идеологии. В 2022 г. добавился фактор разрушения жилья и психологического давления в результате прифронтовых новостей.

Самые большие вопросы по югу, прежде всего – Херсона, Бердянска, Мелитополя и областей, Херсонской и Запорожской. В результате стремительного наступления часть этих регионов очень быстро попала в зону оккупации, и выехать из нее было существенно труднее. Важную роль в эвакуации сыграли гуманитарные коридоры, однако они не всегда были эффективными в результате вероломного нарушения РФ договоренностей по эвакуации.

С учетом всех перечисленных факторов и на основании новостей и официальной информации, уехало не менее 7-8 млн. человек, или до 20% процентов населения. Из них половина уже уехала из страны: официальные источники называют цифру в 4,3 млн. человек, выехав и до 650 тыс. похищенных РФ.

К 2 млн. переселенцев, блуждающих по стране с 2014 г., добавились еще до 5 млн. мигрантов и похищенных лиц и еще до 3-4 млн. внутренних переселенцев. Эта цифра – 10 млн. – больше, чем все население некоторых стран ЕС. Кроме того, количество попавшего в оккупацию населения увеличилось с 3,6 млн. на 01.01.2015 г. до 5,5 млн. в 2022 г.