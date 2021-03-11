Трудовая миграция. Как правильно выбрать работодателя?

С усложнением экономической ситуации в стране и пандемией COVID-19 появляется большое количество людей, которые хотят найти работу за рубежом. Основная проблема – это поиск работодателя и безопасность. До пандемии в страны ЕС граждане Украины ездили без виз и могли заниматься сезонными работами сроком до 90 дней, оформлять визы под длительные контракты и на месте сменить работодателя если он не подходит. Сейчас все стало намного сложнее, и спрос на работу за рубежом вырос.

Как правильно искать работодателя, чтобы не попасть в руки мошенников?

Если вы ищете работу через украинскую компанию, которая занимается трудоустройством, то вам необходимо:

Проверить компанию. Это можно сделать на государственном портале данных. Компании по трудоустройству должны иметь лицензию и контракты с заграничными работодателями. На портале вы сможете проверить эту информацию. Внимательно прочитать контракт, который вы заключаете с компанией по поиску работы. Оформить визу.

Сезонная или неквалифицированная работа самая популярная в странах ЕС. Нет требований к знанию языка или специальным навыкам. Страны, которые чаще всего приглашают на работу украинцев – это Польша, Чехия и Венгрия. Больше всего наши граждане среди стран ЕС хотят поехать в Германию или Францию, но эти страны, очень редко запрашивают неквалифицированных работников и тут часто можно натолкнутся на мошенников.

Американская мечта

В погоне за американской мечтой люди часто попадают в руки аферистов. Многие готовы работать нелегально, лишь бы остаться в США. Важно помнить, что по визе B1/B2 работать запрещено. Для трудоустройства в США необходимо найти работодателя, который предоставит вам документы для получения визы и оформит разрешение на работу. Для каждой работы есть своя категория визы. Байден снял запрет на получение рабочих виз, которое ввел Трамп, и сейчас уже есть возможность оформить документы и уехать легально работать в США.

Америка приглашает на работу, как высококвалифицированных работников, так и сезонных, также есть летняя программа для студентов Work and Travel. Очень мало украинских компаний предоставляют легальную работу в США, со списком компаний можно ознакомится в сети.

Канадские программы по трудоустройству.

В Канаде проживает одна из самых больших украинских диаспор, поэтому не удивительно, что наши граждан хотят найти работу там. Канада заинтересована в трудовой миграции, так как это важная часть развития экономики и регионов страны. Они запустили иммиграционную программу Atlantic Immigration для соискателей в сфере обслуживания, строительства, грузоперевозок и медицине.

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Для трудоустройства выделены четыре провинции. Основные требования к соискателю – это знания английского языка и опыт работы в затребованной сфере. Большой плюс программы — это возможность переезда всей семьей. Более детально с требованиями, вы можете ознакомиться на сайте посольства Канады в Украине.

Работа в Англии после Brexit

В Англии работает большое количество иностранцев со всех стран мира. Для легальной работы в стране необходимо оформить визу Tier2/5. Основным требование для получения визы является приглашение с разрешением на работу. Для работников в сфере культуры и спорта нет необходимости подтверждать знание английского языка, для других вакаций это требование обязательно.

В основном мошенники предлагают контакт с очень высокой зарплатой и просят деньги на оформление визы. Важно помнить, что визу невозможно оформить в Англии, так как необходимо личное присутствие. Также если у вас просят оплатить какие-то расходы на трудоустройство, то оплата производится по фактуре на счет компании, и ни в коем случае не оплачивается wester union или другими онлайн платежами. Если работодатель в вас заинтересован, и вы прошли собеседование, то должны получить документ с Home Office с указанным там номером Cos, количеством рабочих часов и заработной платой. После Brexit Англия объявила, что будут введены новые упрощение условия для получения рабочих виз.

Чем опасна нелегальная работа?

Многие граждане Украины работают нелегально, например, оформляют польскую рабочую визу и едут работать в Германию. Чаще всего такиеработодатели просто не выплачивают зарплату или платит меньше чем было договорено ранее. Так как человек работал нелегально он не может обратится в полицию и пожаловаться на такого работодателя. Бывает и так, что у людей просто нет денег, чтобы уехать домой и им приходится работать на такого работодателя.

Если полиция придёт с проверкой, но нелегальному работнику грозит депортация с запретом на выезд в странах ЕС от 3 месяцев, в Англии и США на 10 лет или тюремный срок от 6 месяцев с последующей депортацией.

Также важно помнить о торговли людьми, более 70% являются женщины. Люди попадают к торговцам через посредников, которые предлагают работу за рубежом. В отчете ООН говорится о том, что 97% женщин с Украины, России и Беларуси, являются жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

По этой причине важно оформлять рабочую визу, так как вы будете защищены, и ваш работодатель пройдет проверку в посольстве. Работая легально в стране, вы будете иметь все те же права, что и граждане данной страны, за исключением права голосовать.